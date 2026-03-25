चैत्र नवरात्रि की अष्‍टमी 26 मार्च 2026 को है, इसके साथ-साथ इस दिन महातारा जयंती भी है. देवी महातारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या हैं. तंत्र के लिए महाविद्याओं की साधना की जाती है. तारा देवी को श्मशान की देवी भी कहा जाता है, साथ ही उन्हें मुक्तिदात्री भी कहा जाता है. मां तारा देवी की एक खास बात यह भी है कि बौद्ध धर्म में भी उन्‍हें विशेष स्‍थान प्राप्‍त है और उनकी प्रमुखता से पूजा-अर्चना की जाती है. इसके पीछे क्‍या वजह है और कब-क्‍यों महातारा देवी ने अवतार लिया, जानिए.

भगवान शिव के बालक रूप को कराया स्‍तनपान

पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्‍नों और अर्मत के साथ-साथ हलाहल विष भी निकला. सृष्टि की भलाई के लिए भगवान शिव ने हलाहल विष पिया. जिससे उनके गले में जलन हुई, तब मां काली ने देवी तारा के रूप में प्रकट हुईं और उन्‍होंने भगवान शिव के बालक रूप को दूध पिलाया. तब जाकर महादेव के गले की जलन शांत हुई.

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सृष्टि का किया पुन:सृजन

वहीं एक अन्‍य कथा के मुताबिक जब सृष्टि का विनाश हो रहा था और चारों ओर अंधकार सा छा गया था, तब तारा देवी अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होकर ब्रह्माण्ड को नष्ट होने से बचाया और सृष्टि का पुनः सृजन किया था.

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बोधिसत्‍व के आंसुओं से हुआ देवी तारा का जन्‍म

बौद्ध धर्म के अनुसार तारा की उत्पत्ति अवलोकितेश्वर (बोधिसत्व) के आंसुओं से मानी गई है. एक कथा के अनुसार, जब अवलोकितेश्वर ने संसार के दुखों को देखकर आंसू बहाए थे, तब उन आंसुओं से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ. कहा जाता है कि इस फूल से ही देवी तारा का जन्म हुआ. तारा देवी ने प्रतिज्ञा की कि वो सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा करेंगी और उन्हें मुक्ति दिलाएंगी. इसलिए बौद्ध धर्म में तारा देवी को 'तारिणी' (संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाली) के रूप में भी पूजा जाता है.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)