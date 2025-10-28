Astro Tips: जीभ पर बस इतनी देर बैठती हैं देवी सरस्वती, जो मांगो वो होगा पूरा और बढ़ेगी बुद्धि!

Astro Tips Devi Saraswati: सनातन धर्म में विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्रि देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है. मां सरस्वती को लेकर ऐसी मान्यता है कि मां सरस्वती 24 घंटे में एक बार जरूर व्यक्ति की जीभ पर विराजती है और इस समय भक्त जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी होती है. ऐसे में हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी बोलना चाहिए शुभ ही बोलना चाहिए. मान्यता है कि जीभ पर जब सरस्वती विराजती है तो उस समय व्यक्ति का सोचा गया बुरा भी फलित हो जाता है, ऐसे में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए. आइए जानें जीभ पर मां सरस्वती कब बैठती हैं और इस दौरान क्या मांग सकते हैं.

जीभ पर कब बैठती हैं सरस्वती

सनातन धर्म में सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर् होता है जो ज्यादातर बार प्रात: काल 3:10 से लेकर 3:15 तक माना गया है. इस समय अगर आप जागकर हर रोज अपने मन में अपनी कामना को दोहराएं तो आपकी इच्छापूर्ति हो जाएगी. वहीं प्रात: काल 3:20 से लेकर 3:40 के बीच भी मां सरस्वती किसी व्यक्ति की जीभ पर मां सरस्वती विराजमान होती हैं. ऐसी मान्यता है कि इस समय बोला गया एक एक वाक्य मां सरस्वती पूर्ण करती हैं. यानी मां सरस्वती की कृपा से हर एक इच्छा की पूर्ति संभव है.

कैसे और क्या मांगें

ध्यान दें कि इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से क्या मांगे इसके लिए भी कुछ नियम बताए गए है. इसके लिए पहले भगवान का धन्यवाद करें और फिर आपते जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करें. अब आपके जीवन में चल रही समस्या के अंत के लिए भगवान से प्रार्थना करें. इसके बाद अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराते रहें. इस तरह पूरी प्रक्रिया के साथ भगवान से या मां सरस्वती से इच्छा पूर्ति करने की प्रार्थना करें. सरस्वती मां से ऐसी चीज ही मांगें तो सत्य में संभव हो लेकर उसके पूरा होने या प्राप्त होने में बार बार बाधाएं आ रही हैं. जैसे सैलेरी में वृद्धि, करियर या पैसे पाने की इच्छा या शीघ्र विवाह की इच्छा पूर्ति आदि.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

