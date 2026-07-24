देवशयनी एकादशी कब, 25 या 26 जुलाई को? कतई न करें ये वर्जित काम

Devshayani Ekadashi kab hai: भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने का दिन देवशयनी एकादशी कहलाता है. हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जगत के पालनहार विष्णु जी पाताललोक में चले जाते हैं और विश्राम करते हैं. इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को जागते हैं. इस बीच 4 महीने का चातुर्मास रहता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, देवशयनी एकादशी की तिथि 24 जुलाई की सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 25 जुलाई की सुबह 11 बजकर 34 मिनट पर समाप्त होगी. यानी उदयातिथि के अनुसार, देवशयनी एकादशी 25 जुलाई, शनिवार को मनाई जाएगी.
25 जुलाई 2026, शनिवार को देवशयनी एकादशी व्रत रखने के बाद अगले दिन 26 जुलाई 2026 को पारण किया जाएगा. इस साल देवशयनी एकादशी पर पारण समय 26 जुलाई की सुबह 5 बजकर 39 मिनट से लेकर 8 बजकर 22 मिनट तक है.
देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं. हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन देवशयनी एकादशी इतना अहम है कि यह व्रत रखने से हजारों यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है.
देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन ऐसे कोई काम न करें, जो धर्म-शास्त्रों में इस दिन करना वर्जित बताया गया है.
- देवशयनी एकादशी के दिन बाल न धोएं. न ही कपड़े धोएं और न घर में पोछा लगाएं. केवल झाड़ू लगाकर सफाई कर लें. बेहतर है कि एकादशी से एक दिन पहले ही घर की अच्छी तरह सफाई कर लें.
- देवशयनी एकादशी के दिन ना तो बाल कटवाएं, न शेविंग बनाएं, न नाखून काटें. एकादशी के पवित्र दिन क्षौर कर्म करना वर्जित है.
- देवशयनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, साथ ही किसी भी तरह की तामसिक चीज जैसे- लहसुन, प्याज, नॉनवेज आदि का सेवन करने की गलती कतई न करें.
- एकादशी के पवित्र दिन किसी से झूठ न बोलें, न कोई गलत कार्य करें.
देवशयनी एकादशी से 4 महीनों के लिए सारे शुभ-मांगलिक कार्य जैसे- सगाई, शादी, मुंडन, जनेऊ, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत पर रोक लग जाती है. इस समय को चातुर्मास या चौमासा कहते हैं. यह समय भगवान की पूजा-अर्चना, जप-तप के लिए विशेष अहम होता है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)