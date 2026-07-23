/देवशयनी एकादशी पर करें तुलसी और फूल के उपाय, पूरे साल बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, नहीं होगी पैसों की तंगी!

Devshayani Ekadashi 2026: 25 जुलाई 2026, शनिवार को देवशयनी एकादशी है. इस दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन होंगे और चातुर्मास शुरू होगा. देवशयनी एकादशी पर तुलसी और फूल से जुड़े कुछ उपाय करना आपको श्रीहरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिला सकता है.
Devshayani Ekadashi 2026 Upay: देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है. हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में आराम करने चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंप जाते हैं. फिर श्रीहरि देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं. लिहाजा देवशयनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष है.
25 जुलाई 2026, शनिवार को देवशयनी एकादशी है और इस दिन ज्योतिष में बताए गए कुछ खास उपाय बड़ा लाभ दे सकता है. ये उपाय करने से भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन-समृद्धि, सौभाग्य का वरदान देते हैं. जिससे आर्थिक तंगी नहीं होती है. घर में बरकत आती है.
देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन विष्णु जी को पूजा में उनके प्रिय फूल अर्पित करें.
पारिजात के फूल - भगवान विष्णु को पारिजता के फूल बेहद प्रिय हैं. देवशयनी एकादशी के दिन पूजा में पारिजात के फूल या इसकी माला अर्पित करें.
शंखपुष्पी का फूल - देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में शंखपुष्पी फूल जरूर अर्पित करें. इससे घर में बरकत रहती है. धन-समृद्धि बढ़ती है. सौभाग्य मिलता है.
गेंदे के फूल - हिंदू धर्म-शास्त्रों के अनुसार, भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है इसलिए गेंदे के फूल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं. यह उपाय करने से कामों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
कमल का फूल - कमल का फूल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. धन की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कमल का फूल अर्पित करने को शास्त्रों में चमत्कारिक उपाय माना गया है. इससे धन-समृद्धि बढ़ती है. पैसों की तंगी नहीं होती है.
हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का पौधा, मां लक्ष्मी का ही रूप है. तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है. देवशयनी एकादशी पर तुलसी के उपाय किस्मत खोल सकते हैं और खूब धन-समृद्धि दे सकते हैं. ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं.
- देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीया जलाएं. इसमें कम से कम 1 दीपक घी का हो. दीए जलाने के बाद तुलसी चालीसा का पाठ करें. इससे तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
- तुलसी जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें. इससे पति-पत्नी के बीच मनमुटाव दूर होता है, प्रेम बढ़ता है.
- देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
- देवशयनी एकादशी पर सुबह-शाम तुलसी पूजा करें, तुलसी की परिक्रमा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषीय धारणाओं पर आधारित है. इन उपायों को अपनाने से पहले अपनी श्रद्धा और विवेक का उपयोग करें. इसका उद्देश्य किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है.)