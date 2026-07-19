Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /आने वाली है देवशयनी एकादशी? न करें ये गलतियां, वरना चातुर्मास में बढ़ सकती हैं परेशानियां

आने वाली है देवशयनी एकादशी? न करें ये गलतियां, वरना चातुर्मास में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Devshayani Ekadashi 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी के दिन को बेहद पवित्र माना गया है क्‍योंकि इसी दिन से भगवान विष्‍णु 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. लिहाजा इस महत्‍वपूर्ण दिन कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

Written ByShraddha Jain
Published: Jul 19, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:17 AM IST
आने वाली है देवशयनी एकादशी? न करें ये गलतियां, वरना चातुर्मास में बढ़ सकती हैं परेशानियां
Image Credit: AI

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कैसी है सोनम वांगचुक की हालत? डॉक्टरों ने दिया अपडेट
Sonam Wangchuk13 min ago
2
sharad pawar53 min ago
3
chaturmas 202654 min ago
4
Delimitation Bill1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago