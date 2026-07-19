/आने वाली है देवशयनी एकादशी? न करें ये गलतियां, वरना चातुर्मास में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Devshayani Ekadashi kab hai: देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं. इसी दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में योगनिद्रा में जाते हैं. इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्या एकादशी भी कहते हैं. इस साल 25 जुलाई 2026, शनिवार को देवशयनी एकादशी है.
यह एकादशी तिथि बहुत खास होती है. इस दिन व्रत रखने, विष्णु जी की पूजा करने और कुछ नियमों का पालन करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. वहीं मान्यता है कि इस दिन की गईं गलतियां जिंदगी में कई समस्याएं भी लाती हैं. यदि आप आर्थिक तंगी, असफलता, दुर्भाग्य, बीमारियों जैसे विभिन्न कष्टों से बचना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए काम न करें. (संबंधित खबर: क्यों हर साल 4 महीने के लिए आराम करने पाताल लोक जाते हैं भगवान विष्णु? जानिए चातुर्मास की वजह)
तुलसी के पौधे में जल : मां लक्ष्मी का रूप मानी गईं तुलसी जी एकादशी तिथि पर व्रत करती हैं. देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने की भारी भूल न करें. इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और जीवन में दरिद्रता बढ़ती है.
नाखून-बाल काटना : देवशयनी एकादशी के दिन नाखून-बाल काटने की गलती न करें. शास्त्रों में इन कार्यों को क्षौर कर्म कहा गया है, जो कि एकादशी के दिन वर्जित हैं.
बाल धोना, कपड़े धोना : जिस तरह गुरुवार के दिन बाल और कपड़े नहीं धोना चाहिए. वैसे ही एकादशी के दिन भी बाल और कपड़े न धोएं. इस दिन घर में पोंछा लगाने से भी बचें.
पान खाना: देवशयनी एकादशी के दिन पान खाना वर्जित है. बल्कि 4 महीने के चातुर्मास के लिए ही पान का त्याग कर देना चाहिए. पान रजोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाता है. साथ ही इस दिन टूथपेस्ट करने की बजाय लकड़ी का दातून उपयोग करना चाहिए. देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करें, न करें तो भी चावल या अन्य तामसिक चीजों का सेवन करने की गलती न करें.
ब्रह्मचर्य न पालना : एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए. इस दिन यह नियम तोड़ने की गलती न करें.
अनैतिक कार्य : देवशयनी एकादशी के पवित्र दिन क्रोध, हिंसा, जुआ, झूठ, चोरी, परनिंदा, छल-कपट, नशे का सेवन जैसा कोई भी अनैतिक काम न करें.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में वर्णित कथाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारी देना है.)