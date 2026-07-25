/आज से सो गए देव, अब कब जागेंगे? साल 2026 में विवाह के कितने शुभ मुहूर्त बाकी

Vivah Muhurat 2026 Nov-Dec : आषाढ़ी एकादशी को देव सो जाते हैं और फिर कार्तिक मास में देव जागते हैं. देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का यह समय चातुर्मास का होता है, जिसमें कोई भी शुभ-मांगलिक कार्य जैसे- सगाई, विवाह, गृहप्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नए काम की शुरुआत आदि नहीं की जाती है.
यही वजह है कि अब शादी के लिए लोगों को चातुर्मास खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा. उसके बाद ही विवाह मुहूर्त हैं. जानिए इस साल चातुर्मास कब खत्म हो रहा है और उसके बाद साल 2026 में कब-कब विवाह मुहूर्त हैं?
देवउठनी एकादशी आषाढ़ महीने के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं. इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योगनिद्रा से जागते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल देवउठनी एकादशी तिथि 20 नवंबन 2026 की सुबह 07:15 बजे से प्रारंभ होगी और 21 नवंबर की सुबह 06:31 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी मानी जाएगी. इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य जैसे- शादी, गृहप्रवेश आदि प्रारंभ होंगे.
20 नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के लिए 4 ही मुहूर्त हैं.
21 नवंबर 2026, शनिवार
24 नवंबर 2026, मंगलवार
25 नवंबर 2026, बुधवार
26 नवंबर 2026, गुरुवार
2 दिसंबर 2026, बुधवार
3 दिसंबर 2026, गुरुवार
4 दिसंबर 2026, शुक्रवार
5 दिसंबर 2026, शनिवार
6 दिसंबर 2026, रविवार
11 दिसंबर 2026, शुक्रवार
12 दिसंबर 2026, शनिवार
सूर्य जब धनु या मीन राशि में होते हैं तो उस महीने को मलमास या खरमास कहा जाता है. इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. इस साल 15 दिसंबर 2026 को सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे और 15 जनवरी तक रहेंगे. इससे इस दौरान शादियां नहीं होंगी.
(Disclaimer- यह लेख वैदिक ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. विवाह मुहूर्त का निर्धारण जन्म कुंडली, स्थान, तिथि और अन्य ज्योतिषीय कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. किसी भी शुभ कार्य की तिथि तय करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य या पंडित से परामर्श अवश्य लें.)