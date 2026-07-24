/Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति!

Devshayani Ekadashi 2026 Vishnu Mantra: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है. इस तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है. इस एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है. जैसे हरिशयनी, योगनिद्रा या पद्मनाभा एकादशी. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने का विधान है. देवशयनी एकादशी पर पूजा-अर्चना कर विष्णु जी के निमित्त व्रत करने का विधान है. इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी दुखों का नाश होता है. देवशयनी एकादशी पर श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए शुभ और प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं. भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.