/Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति!

Devshayani Ekadashi 2026 Vishnu Mantra: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है. इस तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है. इस एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है. जैसे हरिशयनी, योगनिद्रा या पद्मनाभा एकादशी. इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने का विधान है. देवशयनी एकादशी पर पूजा-अर्चना कर विष्णु जी के निमित्त व्रत करने का विधान है. इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के सभी दुखों का नाश होता है. देवशयनी एकादशी पर श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए शुभ और प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं. भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
भगवान विष्णु की पूजा करने से घर का माहौल और ऊर्जा सकारात्मक रहती है. देवशयनी एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप सच्चे मन से जाप करें. आइए जानें विष्णु जी के मंत्र-
'ॐ नमोः नारायणाय॥
'ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥'
'ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
यह मंत्र भी शक्तिशाली'
'शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥'
'मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुडध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥'
'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।'
देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है. ऐसे में इस साल 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास शुरू होने वाला है. देवशयनी एकादशी पर श्री विष्णु विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं. इस अवस्था में विष्णु जी पूरे चार माह तक होते हैं जिसे चातुर्मास कहा जाता है. इन चार महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक माह आते हैं. इसी एकादशी तिथि से शादी-ब्याह आदि सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है. देवउठनी एकादशी पर चातुर्मास का समापन होता और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)