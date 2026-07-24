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Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति!

Devshayani Ekadashi 2026 Mantra: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है. इस एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से विष्णु जी अति प्रसन्न हो जाते हैं. आइए कुछ प्रभावशाली मंत्रों को जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 24, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:18 PM IST
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के इन शक्तिशाली मंत्रों का करें जाप, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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