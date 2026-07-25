/Ashadhi Ekadashi: देवशयनी एकादशी आज, जानें भगवान विष्णु को सुलाने का मंत्र, समय, आरती और पूरी विधि

Devshayani Ekadashi Mantra Aarti Puja Vidhi: आज से श्रीहरि पाताललोक में वास करेंगे और योगनिद्रा में लीन रहेंगे. जिससे 4 महीने का चातुर्मास शुरू हो जाएगा. 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी से विष्णु जी का शयनकाल शुरू होगा जो 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी तक चलेगा.
जानिए आज 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सुलाने का सही समय, विधि, शयन मंत्र समेत पूरा विधान क्या है.
आमतौर पर भगवान विष्णु को शयन (योगनिद्रा) कराने का उत्तम समय शाम को संध्या पूजन (शाम 07:15 से रात 08:30 बजे) तक रहता है. जो लोग आज देवशयनी एकादशी पर दिन में शुभ मुहूर्तों में भगवान की पूजा-आरती के बाद शयन कराना चाहते हैं. वे पूजा के बाद भी हरि शयन करा सकते हैं.
धर्म-शास्त्रों में देवशयनी एकादशी पर श्रीहरि विष्णु को सुलाते समय शयन मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. लिहाजा भगवान को सुलाते समय यह शयन मंत्र जरूर पढ़ें.
''सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्।
विबुद्दे च विबुध्येत प्रसन्नो मे भवाव्यय।।
मैत्राघपादे स्वपितीह विष्णु: श्रुतेश्च मध्ये परिवर्तमेति।
जागार्ति पौष्णस्य तथावसाने नो पारणं तत्र बुध: प्रकुर्यात्।।''
पूजा के बाद भगवान विष्णु को सुलाया जाता है. इसके लिए भगवान विष्णु की सोना, चांदी या तांबा की मूर्ति को सजी हुई शय्या पर लिटाएं. इस दौरान शयन मंत्र पढ़ते रहें. इससे पहले भगवान को फल, मेवे, मिष्ठान आदि का भोग लगाएं. आरती करें. साधक के लिए देवशयनी एकादशी की रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है.
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ॐ जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता ।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ॐ।।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।
गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ॐ।।
मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ॐ।।
पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,
शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ॐ ।।
नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।
शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ॐ ।।
विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,
पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ॐ ।।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,
नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ॐ ।।
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ॐ ।।
योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।
देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ॐ ।।
कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ॐ ।।
अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।
इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ॐ ।।
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।
रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ॐ ।।
देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।
पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ॐ ।।
परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।
शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी ।। ॐ ।।
जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।
जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।। ॐ ।।
बता दें देवशयनी एकादशी पर विधिपूर्वक भगवान को सुलाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है. चातुर्मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई पूजा-विधि, मंत्र और धार्मिक मान्यताएं विभिन्न शास्त्रों, परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित हैं. इनका उद्देश्य धार्मिक आस्था और सामान्य जानकारी प्रदान करना है. पूजा-विधि और मंत्रों का पालन अपनी श्रद्धा, परंपरा और मान्यताओं के अनुसार करें.)