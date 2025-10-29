Advertisement
Hindi Newsधर्म

देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ें या नहीं? जानें क्या हैं इससे जुड़े खास नियम

Devuthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी की मंजरियों को तोड़ना चाहिए या नहीं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 29, 2025, 06:42 PM IST
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ें या नहीं? जानें क्या हैं इससे जुड़े खास नियम

Devuthani Ekadashi 2025 Tulsi Rituals: देवउठनी एकादशी (जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउठान एकादशी भी कहा जाता है) का दिन तुलसी पूजा से विशेष रूप से जुड़ा होता है. इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के शयन से जागते हैं और तुलसी विवाह भी इसी दिन से आरंभ होता है. तुलसी के पौधे को इस दिन माता के समान पूजनीय माना जाता है, इसलिए इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी. दृक पंचांग के मुताबिक,  एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरियों को तोड़ना चाहिए या नहीं और इससे जुड़े खास नियम क्या हैं.

देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तोड़ें या नहीं

धर्म शास्त्र के जानकारों के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी या पत्ते तोड़ना वर्जित है. यानी इस दिन तुलसी की मंजरियों को किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ना चाहिए. इस संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन स्वयं श्रीहरि विष्णु तुलसी के पौधे में जागते हैं और पूजा के समय तुलसी माता के रूप में पूजे जाते हैं. ऐसे में मंजरी या पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह तुलसी माता का ‘अंग-भंग’ करने जैसा होता है.

तुलसी से जुड़े खास नियम 

देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी कीमत पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए. इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा में पहले तोड़े गए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए. एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी को न छुएं, क्योंकि रात के समय तुलसी मताा विश्राम करती हैं. देवउठनी एकादशी की रात तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है. इस दिन तुलसी विवाह की विधि से भगवान विष्णु (शालिग्राम) का तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है. सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को गंगाजल या स्वच्छ जल अर्पित करें. तुलसी माता की 11 या 21 बार परिक्रमा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है.

यह भी पढ़ें: घर में रखते हैं शंख? तो ज्योतिष के इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, भगवान विष्णु रहेंगे मेहरबान

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

