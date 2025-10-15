Advertisement
trendingNow12963066
Hindi Newsधर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस शुभ मुहूर्त में खरीदें झाड़ू, हमेशा के लिए घर में होगा मां लक्ष्मी का वास

Muhurat to buy Broom on Dhanteras: धनतेरस के दिन सोने-चांदी के सिक्के, नए बर्तन और कपड़े खरीदने की परंपरा है.साथ ही, इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है और इसे बिना खरीदे धनतेरस अधूरा माना जाता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस शुभ मुहूर्त में खरीदें झाड़ू, हमेशा के लिए घर में होगा मां लक्ष्मी का वास

Dhanteras 2025 Muhurat: आज से तीन दिन बाद धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जो दीपोत्सव की तैयारियों की शुरुआत भी करता है. मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे. इसी दिन को आज हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं. इस अवसर पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. साथ ही शाम को यमराज की भी आराधना की जाती है और उनके नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है. धनतेरस पर नए बर्तन और सोने-चांदी के सिक्कों की खरीदारी करने की परंपरा है. माना जाता है कि इस दिन की गई खरीददारी से धन-धान्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है. इसके अलावा, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी खास परंपरा है. अगर आप इस धनतेरस झाड़ू खरीदने का सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा रहेगा.

झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन खरीदी जाने वाली झाड़ू खजूर के पत्तों या घास-तिनकों से बनी होनी चाहिए. सुबह का समय झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस समय खरीदी गई झाड़ू घर में बरकत और समृद्धि लाती है. वहीं, झाड़ू को सूर्यास्त के बाद खरीदना अशुभ होता है. ध्यान रखें कि धनतेरस पर प्लास्टिक या अन्य कृत्रिम सामग्री से बनी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

झाड़ू रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही दिशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इसे दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है. झाड़ू को पूर्व दिशा में रखना वर्जित है, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. ध्यान रखें कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू या सामान्य झाड़ू को मुख्य दरवाजे या पूजा घर के पास नहीं रखना चाहिए. सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समृद्धि का मार्ग खुलता है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस के दिन की ये भूल बना सकती है घर को कंगाल, जानें किन चीजों का ना करें उधार

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Dhanteras 2025

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे