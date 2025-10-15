Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस शुभ मुहूर्त में खरीदें झाड़ू, हमेशा के लिए घर में होगा मां लक्ष्मी का वास

Dhanteras 2025 Muhurat: आज से तीन दिन बाद धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जो दीपोत्सव की तैयारियों की शुरुआत भी करता है. मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे. इसी दिन को आज हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं. इस अवसर पर मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. साथ ही शाम को यमराज की भी आराधना की जाती है और उनके नाम का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है. धनतेरस पर नए बर्तन और सोने-चांदी के सिक्कों की खरीदारी करने की परंपरा है. माना जाता है कि इस दिन की गई खरीददारी से धन-धान्य में वृद्धि होती है और घर में समृद्धि आती है. इसके अलावा, धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की भी खास परंपरा है. अगर आप इस धनतेरस झाड़ू खरीदने का सोच रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना अच्छा रहेगा.

झाड़ू खरीदने का शुभ समय

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन खरीदी जाने वाली झाड़ू खजूर के पत्तों या घास-तिनकों से बनी होनी चाहिए. सुबह का समय झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस समय खरीदी गई झाड़ू घर में बरकत और समृद्धि लाती है. वहीं, झाड़ू को सूर्यास्त के बाद खरीदना अशुभ होता है. ध्यान रखें कि धनतेरस पर प्लास्टिक या अन्य कृत्रिम सामग्री से बनी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए.

झाड़ू रखने की सही दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को सही दिशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण है. इसे दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है. झाड़ू को पूर्व दिशा में रखना वर्जित है, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. ध्यान रखें कि धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू या सामान्य झाड़ू को मुख्य दरवाजे या पूजा घर के पास नहीं रखना चाहिए. सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और समृद्धि का मार्ग खुलता है.

