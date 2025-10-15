Dhanteras 2025: धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, होगा नुकसान

Lakshmi Ganesh Idol Shopping Niyam: धनतेरस पर कुछ नियमों का पालन करने से न सिर्फ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में स्थायी सुख-समृद्धि और सौभाग्य का वास भी होता है. आइए जानते हैं कि धनतेरस पर लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Trending Photos
Dhanteras 2025 Shopping: खुशियों और समृद्धि का प्रतीक पर्व धनतेरस इस साल 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. दिवाली महोत्सव की शुरुआत इसी दिन से होती है, जब पूरे देश में घर-आंगन से लेकर मंदिरों तक रौनक छा जाती है. रोशनी से जगमगाते दीप, भक्ति संगीत और पूजन-अर्चन के साथ यह दिन विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है. धनतेरस के दिन दान-पुण्य और खरीदारी का अत्यंत महत्व होता है. लोग इस शुभ अवसर पर सोना-चांदी, वाहन, वस्त्र, बर्तन और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की खरीदारी करते हैं. हालांकि, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही घर की सकारात्मकता को प्रभावित कर सकती है. आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में.
लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां साथ जुड़ी न हों
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए. अलग-अलग मूर्तियां घर में स्थापित करना अधिक शुभ माना जाता है. इससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति ही खरीदें
धनतेरस के दिन लक्ष्मी-गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्तियां खरीदना शुभ होता है. यह स्थिरता, समृद्धि और शांति का प्रतीक है. जबकि खड़ी हुई मुद्रा की मूर्तियां घर में लाना शुभ नहीं माना जाता.
मिट्टी या धातु की मूर्तियां लाएं
धनतेरस या दिवाली पूजन के लिए मिट्टी या धातु से बनी मूर्तियां ही शुभ मानी जाती हैं. इससे जीवन में स्थायित्व, सुख और समृद्धि आती है. कांच या प्लास्टिक की मूर्तियों से बचना चाहिए.
चेहरे के भाव हों शांत और प्रसन्न
मूर्ति के चयन में सबसे जरूरी बात है कि भगवान के चेहरे पर शांत, सौम्य और प्रसन्न भाव हों. ऐसा स्वरूप घर में सकारात्मकता बढ़ाता है और सभी बाधाओं का निवारण करता है.
यह भी पढ़ें: धनतेरस पर किस दिशा में जलाना चाहिए 'यम दीपक', नोट कर लें दीपदान से जुड़े नियम और विधि
गणेश जी की सूंड और लक्ष्मी जी का वाहन
वास्तु के अनुसार, गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए. यह स्वरूप अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. वहीं मां लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी चुनें जिसमें वे कमल के फूल पर विराजमान हों. उल्लू पर सवार मूर्तियों को खरीदना अशुभ माना जाता है.
धनतेरस 2025 चौघड़िया मुहूर्त
शुभ काल- सुबह 07:49 से 09:15 बजे तक
चर काल- दोपहर 12:06 से 01:32 बजे तक
लाभ काल- दोपहर 01:32 से 02:57 बजे तक
अमृत काल- दोपहर 02:57 से शाम 04:23 बजे तक
विशेष खरीदारी के शुभ मुहूर्त
सुबह 08:50 से 10:33 बजे तक
सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 बजे तक
शाम 07:16 से रात 08:20 बजे तक
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)