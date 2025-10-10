Advertisement
धर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस की रात अगर कर दी ये गलती, तो खाली रह जाएगा तिजोरी का कोना!

Dhanteras 2025 Mistakes: धनतेरस पर कुछ नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में संपत्ति, सुख और समृद्धि का वास होता है. आइए जानते हैं कि धनतेरस की रात किन गलतियों से बचकर रहना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:38 PM IST
Dhanteras 2025 Donts: हिंदू धर्म में सालभर अनेक त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें धनतेरस का विशेष स्थान है. यह पर्व दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. यह हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन घर-परिवार में धन, समृद्धि और सुख-शांति का आगमन होता है. धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर कुछ चीजें खरीदना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है. यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो धन संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस की रात किन गलतियों से बचना चाहिए. 

धन (पैसे)

धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा का विधान है. इस दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार न दें, खासकर पूजा के समय या उसके बाद. ऐसा करने से माना जाता है कि लक्ष्मीजी घर से चली सकती हैं और घर की बरकत कम हो सकती है.

चीनी

धनतेरस की शाम को किसी को चीनी या मिठास वाली वस्तुएं उधार न दें. गन्ने और मिठाई का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है. यदि चीनी बाहर दी जाए तो माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं और घर में धन का प्रवाह रुक सकता है.

नमक

नमक समुद्र से प्राप्त होता है और इसका संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है. धनतेरस की शाम को नमक उधार देने से घर में बरकत कम हो सकती है और पैसों की तंगी आने की संभावना बनती है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस बाद मंगल करेंगे अपनी ही राशि में गोचर, पलटेगी इन 3 राशि वालों की किस्मत, होगा बड़ा फायदा

दूध और दही

धनतेरस की रात दूध और दही जैसी वस्तुएं उधार देने से बचें. इनका घर से निकलना शुभ नहीं माना जाता और इससे ग्रहों की दशा प्रभावित हो सकती है.

तेल, सुई और अन्य घरेलू सामान

धनतेरस की शाम को तेल, सुई या अन्य उपयोगी वस्तुएं उधार न दें. ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं और शुभ फल प्रभावित हो सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Dhanteras 2025

