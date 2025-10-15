Advertisement
trendingNow12962806
Hindi Newsधर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन की ये भूल बना सकती है घर को कंगाल, जानें किन चीजों का ना करें उधार

Dhanteras 2025 Mistakes: धनतेरस के दिन गई कुछ भूलें आपके आर्थिक जीवन पर नकारात्मक असर डालती हैं. आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन गलतियों से बचना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 15, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन की ये भूल बना सकती है घर को कंगाल, जानें किन चीजों का ना करें उधार

Dhanteras 2025 Mistakes: धनतेरस का पर्व सुख-समृद्धि का पर्व माना जाता है. इस बार यह त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार के दिन मनाया जाएगा. पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है.  इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर देवता के साथ साथ भगवान धन्वंतरि की उपासना की जाती है. ज्योतिषियों की मानें तो, इस दिन सुख-समृद्धि के लिए छोटे छोटे उपाय करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है. वहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ चीजें उधार देना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है. तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो धनतेरस के दिन उधार में नहीं देनी चाहिए. 

नमक

धनतेरस के दिन नमक उधार देना शुभ नहीं माना जाता. आमतौर पर नमक को हम रसोई की साधारण चीज समझते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका गहरा महत्व बताया गया है. नमक को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है और यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला तत्व भी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मान्यता है कि अगर धनतेरस या दिवाली के दिनों में कोई व्यक्ति नमक उधार देता है, तो वह अनजाने में अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता किसी और को सौंप देता है. ऐसा करने से घर की बरकत कम हो सकती है. इसलिए, इन शुभ दिनों पर नमक न देना ही बेहतर माना गया है.

सफेद चीजें

धनतेरस के दिन सफेद चीजें जैसे दूध, दही और चीनी भी उधार में नहीं देनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूध और दही का संबंध चंद्रमा-शुक्र से होता है, जो कि सुख-समृद्धि का कारक माने जाते हैं. वहीं, चीनी को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. इसलिए, इस दिन सफेद चीजें उधार में बहुत ही अशुभ है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस पर किस दिशा में जलाना चाहिए 'यम दीपक', नोट कर लें दीपदान से जुड़े नियम और विधि

तेल

धनतेरस के दिन तेल भी उधार बहुत ही अशुभ माना जाता है. कहते हैं कि तेल का संबंध शनि से होता है, जिसे उधार देने से घर में आर्थिक परेशानियां प्रवेश कर सकती हैं. इसके अलावा, इस दिन धारदार चीजें और नुकीली चीजें भी उधार में नहीं देनी चाहिए. 

धन या पैसा

धनतेरस के दिन भूल से भी धन उधार में नहीं देना चाहिए. मान्यता है कि अगर आप धनतेरस पर किसी को पैसे देते हैं, तो आप अपनी घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं. ऐसा करने से पूरे साल धन का ठहराव नहीं रहता और पैसा हाथ में आते ही खर्च या निकल जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Dhanteras 2025

Trending news

पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'