धर्म

धनतेरस की रात कर लें ये चमत्‍कारिक टोटके, 1 साल तक रोज गिनते रहेंगे नोट

Dhanteras Ke Upay: धनतेरस की रात धन प्राप्ति के उपाय करने के लिए सबसे उत्‍तम मानी गई है. इस दिन किए गए मां लक्ष्‍मी और धनकुबेर के आशीर्वाद से बेशुमार धन-संपत्ति दिलाते हैं. इस साल धनतेरस पर आप भी ये उपाय आजमा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:21 AM IST
धनतेरस की रात कर लें ये चमत्‍कारिक टोटके, 1 साल तक रोज गिनते रहेंगे नोट

Dhanteras 2025: 5 दिन के दीपोत्‍सव पर्व की शुरुआत दिवाली से होती है. इसका पहला दिन धनतेरस का दिन होता है. धनतेरस के दिन कुछ आसान से टोटके कर आप धन संबंधी सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं. साथ ही लक्ष्‍मी जी और कुबेर देवता की कृपा से मालामाल हो सकता हैं. दरअसल, मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन किए गए शुभ कार्य का 13 गुना फल मिलता है इसलिए धनतेरस को धन प्राप्ति के उपाय करना सबसे ज्‍यादा फल देते हैं. इस साल 18 अक्‍टूबर, 2025 को धनतेरस है. इस दिन कुबेर देव और मां लक्ष्‍मी की पूजा करें और कुछ उपाय करें. 

धनतेरस पूजा विधि 

धनतेरस को सूर्यास्‍त के बाद 13 दीपक प्रज्वलित करें. फिर कुबेर देव और तिजोरी की पूजन करें. चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल आदि अर्पित करें. साथ ही यह मंत्र पढ़ें - 
'यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये 
धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय दापय स्वाहा.'
 
फिर कपूर से कुबेर देव और मां लक्ष्‍मी की आरती करें. 
धनतेरस के उपाय 

- धनतेरस पर सूर्यास्‍त के बाद जो 13 दीपक जला रहे हैं, उनके पास 13 कौड़ियां रख दें. फिर आधी रात के बाद ये कौड़ियां घर के किसी कोने में गाड़ दें. इससे अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं. 

-  यदि घर में धन नहीं टिकता है तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोज मां लक्ष्‍मी की पूजा करके पूजा में एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं. इससे आपके पास धन टिकने लगेगा. धन हानि और फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी. 

- यदि काम अटक रहे हैं, धन प्राप्ति में बाधा आ रही है तो धनतेरस के दिन चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें. इससे धन बढ़ने लगेगा और बाधाएं दूर होंगी. 

- धनतेरस के दिन किन्‍नर को दान अवश्‍य करें. साथ ही उससे एक सिक्‍का लेकर अपने धन स्‍थान पर या पर्स में रख लें. इससे धन की कमी नहीं होती है. इसके अलावा धनतेरस के दिन कोई भीख मांगे तो खाली हाथ ना लौटाएं. 

- धनतेरस की पूजा से पहले और बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा-थोड़ा छिड़कें. इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और वे घर में वास करती हूं. जिससे घर में धन-समृद्धि बनी रहती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

