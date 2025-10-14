Dhanteras 2025: धनतेरस पर गृह प्रवेश करना शुभ या अशुभ? जान लें नियम वरना एक गलती बिगाड़ सकती है आपकी दिवाली!

Dhanteras par Grah Pravesh: हिंदू धर्म में धनतेरस पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन धन के देवता कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है जिससे एक साथ धन और अच्छी सेहत का आशीर्वाज प्राप्त होता है. इस साल धनतेरत 18 अक्टूबर 2025 को है और दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को है.लोग इस दिन नया सामाना जैसे सोने चांदी के गहने, जमीन, गाड़ी आदि खरीदते हैं. जिसे अति शुभ माना गया है. हालांकि इस बात को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है कि क्या धनतेर पर गृह प्रवेश किया जा सकता है है या नहीं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर नये घर में धनतेरस पर प्रवेश करना शुभ या अशुभ होता है.

धनतेरस पर गृह प्रवेश करना शुभ या अशुभ

वास्तु शास्त्र के अनुसार, धनतेरस पर गृह प्रवेश करना अशुभ बताया गया है क्योंकि धनतेरस के दौरान वास्तु सुप्त अवस्था में होता है. ऐसी स्थिति में घर में प्रवेश करना वास्तु दोष ला सकता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा से लेकर दुर्भाग्य और आर्थिक तंगी का प्रवेश हो सकता है. धनतेरस कार्तिस कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है और यह तिथि चातुर्मास के अंतर्गत ही आती है जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, सगाई या फिर गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य. चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं जिससे कोई भी मांगलिक और शुभ कार्यों नहीं किए जाते हैं.

धनतेरस पर गृह प्रवेश क्यों न करें?

घर को लग सकता है वास्तु दोष

वास्तु के मुताबिक धनतेरस के मौके पर नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दौरान वास्तु देव सुप्त होते हैं यानी वास्तु निष्क्रिय होता है. ऐसी अवस्था में घर में प्रवेश करने से वास्तु दोष बना रह सकता है.

घर को घेर सकता है दुर्भाग्य

मान्यता अनुसार धनतेरस के मौके पर गृह प्रवेश करना परिवार वालों के लिए दुर्भाग् लाने वाला सिद्ध हो सकता है. इस दिन घर में परिवारजन के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश हो सकता है.

घर को आर्थिक तंगी घेर सकती है

धनतेरस पर अगर नए घर में प्रवेश करेंगे तो घर के मुख्य सदस्य को हमेशा आर्थिक तंगी घरे रहेगी. पूरा जीवन कोई न कोई धन संबंधी दिक्कत बनी रह सकती है.

अक्टूबर 2025 गृह प्रवेश मुहूर्त

23 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार- सुबह के समय 04:51 बजे से लेकर 24 अक्टूबर को सुबह के समय के समय 06:28 बजे तक, 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार- सुबह के समय 06:28 बजे से लेकर 25 अक्टूबर को रात के समय 01:19 बजे तक. 29 अक्टूबर 2025, बुधवार- सुबह के समय 06:31 बजे से सुबह के समय 09:23 बजे तक.

धनतेरस पर क्या करना शुभ

आप धनतेरस पर रिनोवेट किए घर पर प्रवेश कर सकते हैं.

धनतेरस पर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

धनतेरस पर सोना-चांदी के गहने खरीद सकते है.

धनतेरस पर गाड़ी या जमीन की खरीद कर सकता हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

