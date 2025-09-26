Dhanteras kab hai 2025: दिवाली के 5 दिवसीय पर्व का पहला दिन धनतेरस का होता है. इस दिन पूजा-पाठ करने के साथ-साथ खरीदारी करने का विशेष महत्‍व है. धनतेरस के पहले दिन धन के देवता कुबेर, मां लक्ष्मी और आरोग्य के देवता भगवान धनवन्तरि की पूजा की जाती है. इसके साथ ही सोना, चांदी, घर, गाड़ी, बर्तन, कपड़े, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम आदि चीजें खरीदी जाती हैं. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें खूब सुख-समृद्धि देती हैं.

धनतेरस पर 13 का महत्‍व

धनतेरस नाम "धन" और "तेरस" शब्दों से मिलकर बना है. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें 13 गुना ज्‍यादा फल देती हैं. साथ ही धनतेरस के दिन 13 दीए जलाए जाते हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 13वें दिन यानी त्रयोदशी तिथि को धन के देवता भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे.

2025 में धनतेरस कब है?

पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:18 बजे से प्रारंभ होगी और 19 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:51 बजे समाप्‍त होगी.

धनतेरस पूजा मुहूर्त

धनतेरस की पूजा वृषभ लग्‍न में करना सबसे शुभ माना जाता है. यह स्थिर लग्‍न होता है. इस मुहूर्त में पूजा करने से घर में हमेशा धन-समृद्धि हासिल होती है. इस साल धनतेरस पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त.

धनतेरस पूजा मुहूर्त - रात 07:16 से रात 08:20

यम दीपम (यम के लिए 13 दीपक जलाने का समय) - शाम 05:48 से रात 07:04

प्रदोष काल - शाम 05:48 से रात 08:20

वृषभ काल - रात 07:16 से रात 09:11

धनतेरस पर सोना खरीदने का मुहूर्त

धनतेरस पर सोना, चांदी, पीतल जैसी शुभ धातुएं खरीदना बेहद शुभ और समृद्धिदायक होता है. इसके अलावा धनतेरस पर गाड़ी, घर, कपड़े, गहने, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम भी खरीदे जाते हैं. साथ ही धनतेरस के दिन झाड़ू और धनिया भी खरीदी जाती है. इस साल धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर की दोपहर 12:18 से अगले दिन 19 अक्‍टूबर की दोपहर 01:51 बजे तक रहेगा.

