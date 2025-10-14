धनतेरस 2025 पर शनि प्रदोष का संयोग, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और संतान प्राप्ति का रहस्य

Dhanteras 2025 Shani Pradosh Vrat: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल धनतेरस के दिन एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है. 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के साथ ही शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है. यह संयोग अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा के साथ-साथ भगवान शिव की उपासना करने से धन, सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनतेरस पर प्रदोष व्रत के लिए कौन-कौन से खास संयोग बन रहे हैं. साथ ही इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और संतान प्राप्ति का क्या रहस्य है.

धनतेरस और शनि प्रदोष का महत्व

धनतेरस के दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करने से घर में धन और समृद्धि आती है. वहीं शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है. यह व्रत करने से जीवन के दुख, रोग, भय और संकट दूर होते हैं तथा संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला यह शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से संतान सुख के लिए उत्तम माना गया है.

शनि प्रदोष व्रत और पूजा का समय

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 बजे से शुरू होकर 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 बजे तक रहेगी. इस तिथि में प्रदोष काल 18 अक्टूबर की शाम को रहेगा, जब व्रत और पूजा की जाएगी.

प्रदोष पूजा मुहूर्त

शाम 5:48 बजे से रात 8:20 बजे तक शुभ प्रदोष काल रहेगा. इस दौरान भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं.

लाभ-उन्नति मुहूर्त

शाम 5:48 से 7:23 बजे तक रहेगा. इस समय में की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में उन्नति और सफलता का मार्ग खोलती है.

ब्रह्म मुहूर्त

सुबह 4:43 से 5:33 बजे तक- यह समय स्नान और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है.

अभिजीत मुहूर्त

दोपहर 11:43 से 12:29 बजे तक- शुभ कार्यों के लिए उत्तम समय.

ब्रह्म योग और नक्षत्र का संयोग

इस बार शनि प्रदोष व्रत के दौरान ब्रह्म योग और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है. ब्रह्म योग प्रातःकाल से लेकर रात 1:48 बजे तक रहेगा, जबकि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 3:41 बजे से आगे रहेगा. यह योग शिव उपासना के लिए अत्यंत लाभदायक माना गया है.

शनि प्रदोष पर शिववास

इस दिन शिववास नंदी पर दोपहर 12:18 बजे तक रहेगा और उसके बाद भोजन में रहेगा। जब शिववास नंदी पर होता है, उस समय रुद्राभिषेक करने से अत्यंत शुभ फल मिलता है और सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं.

शनि प्रदोष व्रत के लाभ

भगवान शिव की कृपा से सभी दुख, भय और रोग समाप्त होते हैं. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्तियों को इस दिन व्रत करने से विशेष लाभ होता है. धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है. व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं.

