Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर कर लें ये 5 आसान उपाय, साल भर नहीं होगी पैसों की कोई कमी

Dhanteras 2025 Five Easy Remedy Upay: धनतेरस से ही दिवाली के पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है. यह पावन दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा करने से जीवन में धन, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर कुछ खास उपाय करने से साल भर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से घर-परिवार हमेशा खुशहाल रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस पर किन 5 आसान उपायों को करने से साल भर तक आर्थिक तंगी नहीं होगी.

कुबेर और लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें

धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाने की परंपरा है. इसके बाद भगवान कुबेर, मां लक्ष्मी और तिजोरी की पूजा करें. पूजा के समय चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूल अर्पित करें. इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र उच्चारण करें- ‘यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्याधिपतये, धन-धान्य समृद्धि मे देहि दापय दापय स्वाहा.’ इस मंत्र के जप से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

मां लक्ष्मी को अर्पित करें लौंग का जोड़ा

धनतेरस से लेकर दीपावली तक प्रतिदिन मां लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है. पूजा के दौरान देवी को लौंग का एक जोड़ा अर्पित करें. ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन-धान्य में वृद्धि होती है.

तिजोरी में लगाएं मां लक्ष्मी की शुभ तस्वीर

धनतेरस के दिन तिजोरी या गल्ले पर मां लक्ष्मी की वह तस्वीर लगाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा कर रही हों. ऐसी छवि को अत्यंत मंगलकारी माना गया है. यह प्रतीक घर में स्थायी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है.

मुख्य द्वार पर बनाएं शुभ प्रतीक

धनतेरस के दिन हल्दी और चावल को पीसकर एक पेस्ट तैयार करें और घर के मुख्य द्वार पर ‘ॐ’ का चिह्न बनाएं. यह प्रतीक मां लक्ष्मी के स्वागत का सूचक है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है.

शंख से करें घर का शुद्धिकरण

अगर लंबे समय से कार्यों में बाधाएं आ रही हों या धन प्राप्ति में रुकावटें हों, तो धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख से शुद्धिकरण करें. शंख में स्वच्छ जल भरकर घर के चारों ओर छिड़काव करें. साथ ही चीनी, बताशा, खीर और चावल का दान करें. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खोलता है.

