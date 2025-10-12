Advertisement
Hindi Newsधर्म

Dhanteras 2025: धनतेरस पर मां लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी घर, सोना-चांदी के बजाय खरीद लें ये छोटी सी चीज

Dhanteras 2025 Things Must Buy: वैसे तो धनतेरस पर अधिकांश लोग सोना-चांदी, आभूषण, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं. लेकिन अगर इस दिन एक छोटी सी चीज खरीद ली जाए तो घर में मां लक्ष्मी का वास होने लगता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 12, 2025, 04:24 PM IST
Dhanteras 2025 Dhaniya Importance: धनतेरस का पर्व दीपावली से दो दिन पहले मनाया जाता है और इसे समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है. इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, ताकि घर में सुख और संपन्नता का वास बना रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने की परंपरा भी उतनी ही शुभ मानी जाती है? यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरा धार्मिक तथा सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ है. आइए जानते हैं कि धनतेरस पर सोना-चांदी के बजाए किस छोटी चीज को खरीदने से घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास हो सकता है. 

भगवान धनवंतरि और ‘धन’ का प्रतीक

हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और धन दोनों की कामना की जाती है. इसी कारण ‘धनतेरस’ शब्द में ही ‘धन’ और ‘आरोग्य’ का समावेश है. परंपरा के अनुसार, धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि “धनिया” शब्द में “धन” निहित है, जो संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन धनिया खरीदने से घर में लक्ष्मी जी की कृपा पूरे वर्ष बनी रहती है.

धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदने का शुभ महत्व

भारतीय संस्कृति में धनिया को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि शुभता और वृद्धि का प्रतीक माना गया है. परंपरा के अनुसार, धनतेरस के दिन खरीदे गए धनिया के बीज को लोग गोवर्धन पूजा या भाई दूज के दिन बोते हैं. ऐसा करने से माना जाता है कि जैसे-जैसे धनिया अंकुरित होता है, वैसे-वैसे घर की समृद्धि, आय और सौभाग्य भी बढ़ता है. यह परंपरा एक सकारात्मक संकेत देती है कि जीवन में निरंतर प्रगति और विकास बना रहे.

व्यापारिक दृष्टि से धनिया खरीदने का महत्व

धनतेरस को व्यापारी वर्ग के लोग नया वित्तीय वर्ष आरंभ करने के रूप में भी मानते हैं. इस दिन धनिया के बीज खरीदना ‘धन के बीज बोने’ जैसा माना जाता है. पूजा के बाद इन बीजों को घर या दुकान में सुरक्षित रखा जाता है और जब नया व्यापार या सौदा शुरू होता है, तो उसी धनिया का उपयोग शुभ आरंभ के प्रतीक के रूप में किया जाता है. इसे ‘नए लेखा-जोखा’ की शुरुआत का मंगल संकेत भी माना जाता है.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धनिया के बीज

धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ धनिया के बीज का एक वैज्ञानिक पहलू भी है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है, शरीर को संतुलित रखता है और कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है. चूंकि धनतेरस स्वास्थ्य और धन, दोनों का उत्सव है, इसलिए धनिया का उपयोग इस दिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए शुभ माना गया है. प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी धनिया को “धन” और “अन्न” दोनों का प्रतीक बताया गया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Dhanteras 2025

