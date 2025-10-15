Advertisement
Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनिवार का संयोग, जानें इस बार लोहा खरीदना शुभ या अशुभ, कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न!

Dhanteras 2025 On Saturday: इस साल धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 को है और इस दिन शनिवार का दिन है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस दिन लोहा खरीदना शुभ और अशुभ और इस दिन शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:10 AM IST
Dhanteras 2025
Dhanteras 2025

Dhanteras 2025 Buying Iron Items Is Shubh Or Ashubh: धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है और इस साल यह पर्व 18 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार को मनाया जाएगा. धनतेरस पर्व केवल साफ सफाई और सोना, चांदी खरीदने का त्योहार नहीं है बल्कि यह पर अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि को भी दर्शाता है. धनतेरस की सुबह देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की आराधना की जाती है. घर की सफाई की जाती है, सामानों को सुव्यवस्थित रखा जाता है. धनतेरस पर लोग सोना, चांदी, बर्तन खरीदते हैं, इस आस्था के साथ कि माता लक्ष्मी का घर में वास होगा. 

इस बार लोहा खरीदना शुभ या अशुभ
ध्यान दें कि इस बार का धनतेरस शनिवार के दिन है, ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि इस बार के धनतेरस पर लोहे का सामान खरीदना शुभ है या अशुभ है. इस कड़ी में हम यही जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि धनतेरस पर शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

शनि देव से लोहे का सीधा संबंध
लोहे का सीधा संबंध शनि देव से माना गया है. वहीं लोहा सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक भी माना जाता है. जिस घर में लोहे का सामान रहता है या समय समय पर लोहे का सामान खरीदा जाता है उस घर की सुरक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं. इस तरह धनतेरस पर लोहे का सामान खरीदना शुभ होता है. अगर धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रहा है तो या सामान्य दिनों में भी लोहे का सामान खरीद रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी सामान सकारात्मकता के साथ खरीदें, किसी को हानि पहुंचाने या किसी को मारने के उद्येश्य से लोहे का हथियार या कोई और सामान खरीदें. इससे शनिदेव नाराज हो सकते हैं और उनकी क्रूर दृष्टि झेलनी पड़ सकती है.

धनतेरस के दिन किस समय लोहा खरीदें
धनतेरस के दिन सुबह या दोपहर के समय लोहे का सामान खरीदना शुभ होगा. इसके लिए देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पहले पूजा कर लें और फिर लोहे का सामान खरीदें. इस दिन घर में बर्तन या लोहे के सामान की साफ साफाई करने से भी सामान खरीदने जितना पुण्य प्राप्त होता है.

कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न: इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है ऐसे में इस मौके पर शनिदेव को प्रसन्न करना जीवन के दुखों का नाश कर सकता है. 
पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं
शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जलाएं. इसके बाद शनिदेव के मंदिर जाकर काले तिल, उड़द दाल या सरसों तेल शनिदेव को चढ़ाएं.

शनि मंत्र का जाप
‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ शनि मंत्र का जाप 108 बार जाप  करें. धनतेरस के बाद से धन की समस्या नहीं होगी और शनि दोष व बाधाओं की मुक्ति मिलेगी.

शनि स्तोत्र का पाठ
शनिवार के दिन धनतेरस पर्व पर सुबह के समय 7 बार शनि स्तोत्र का पाठ करें और फिर चिड़िया, मछली, चीटियों को दाना चारा देकर भोग कराएं.

हनुमान चालीसा का पाठ करें
धनतेरस वाले दिन अगर शनिवार पड़ रहा है तो शाम के समय धनतेरस की पूजा तो करें ही इसके साथ ही हनुमान जी की उपासना भी करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mangal Budh Yuti 2025: गुरु के नक्षत्र में मंगल बुध युति, दौलतमंद होंगे ये 4 राशि के लोग, बिजनेस से कमाएंगे अथाह पैसा!

और पढ़ें- Astro Tips: नहीं तड़पाएगा राहु और मिट जाएंगे दुख दर्द, रॉक सॉल्ट लैंप से लेकर दीपक जलाने के होंगे चमत्कारी असर!

