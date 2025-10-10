Dhanteras 2025: धनिया के बीज उगलेंगे सोना, धनतेरस पर खरीदकर घर लाएं और करें ये टोटके!

Dhania Ke Upay On Dhanteras 2025: दिवाली के पहले पड़ने वाले धनतेरस पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन धन के देवता कुबेर देव की विशेष पूजा आराधना की जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है और इस साल यह तिथि शनिवार के दिन 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. वैसे को धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है साथ ही सोने-चांदी झाड़ू आदि खरीदने का विधान है लेकिन अगर धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदकर घर ले आए तो जीवन के सभी पैसों से जुड़ी परेशानी का अंत हो सकता है. साथ ही धनतेरस के दिन अगर धनिया के बीज से जुड़े कुछ उपाय कर लें तो पैसों की हर एक परेशानी से छुटकारा मिल सकता है. आइए इस कड़ी में धनिया के बीज से जुड़े उपायों को जानें

पैसों की तंगी दूर करने का उपाय

धनतेरस के दिन लोग झाड़ू, सोना चांदी आदि खरीदते हैं. वहीं अगर धनतेरस के शुभ दिन पर धनिया के बीज खरीदकर लाएं तो समझ लें कि आप साक्षात मां लक्ष्मी को घर ला रहे हैं. इस एक उपाय को करने से पैसों की तंगी घर में नहीं रुकेगी, यहां तक की कर्ज का बोझ भी दूर होगा.

रुका हुआ धन पाने का उपाय

अगर आपका किसी बिजनेस प्रॉजेक्ट में पैसा फंसा है या किसी के पास दिया हुआ वापस नहीं आ रहा है तो अटका धन पाने के लिए धनतेरस के दिन एक उपाय कर लें. एक कागज लें और उस पर जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसका नाम लिखे और फिर उसमें सूखा धनिया के बीज रखें. इसके बाद कागज को मोड़ कर बहते जल में बहा दें, इस उपाय को करने से रुका हुआ धन मिल पाएगा.

फिजूलखर्ची रोकने का उपाय

फिजूलखर्ची ने आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया और कमाई पूरी नहीं पड़ रही है तो धनतेरस के दिन गाय को हरी धनिया खिलाएं. इस एक छोटे से उपाय को करने से पैसे रुकेंगे और आर्थिक स्थिति में दिनोंदिन सुधार होने लगेगी.

मां लक्ष्मी की कृपा पाने का उपाय

धनतेरत के दिन एक लाल कपड़ा लें और उसमें थोड़े से धनिया के बीज, एक चांदी का सिक्का रखकर पोटली बना लें और इसे मां लक्ष्मी को समर्पित कर दें. मां लक्ष्मी की पूजा के समय इस पोटली की पूजा करें. पूजा के बाद पोटली को पैसे रखने वाली जगह पर या तिजोरी में रख दें. धन की कमी नहीं होगी.

घर में शांति के लिए उपाय

घर में शांति नहीं है और हमेशा घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं तो आपको धनिया के बीज के आसान उपाय करना चाहिए. इसके लिए धनतेरस के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया खरीदकर लाएं और घर के पूर्व दिशा में रख दें. अब हनुमान चालीसा का पाठ कर लें. इससे परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़ेगा और बना रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

