धनतेरस आज, सोना-चांदी, बर्तन, वाहन...खरीदने का ये है सबसे शुभ मुहूर्त

Muhurat for dhanteras 2025: आज 18 अक्‍टूबर को धनतेरस पर्व मनाया जा रहा है. धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है. इसके अलावा भी कई समृद्धिदायक चीजें खरीदी जाती हैं. जानिए धनतेरस पर खरीदी के शुभ मुहूर्त क्‍या हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:27 AM IST
Dhanteras gold buying muhurat 2025: धनतेरस या धन त्रयोदशी आज 18 अक्‍टूबर को मनाई जा रही है. धनतेरस पर भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरि, और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसी शुभ धातुएं खरीदी जाती हैं. इसके अलावा लोग वाहन, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम, घर जैसी समृद्धि देने वाली चीजें भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं. इसलिए धनतेरस के दिन इंटरनेट पर सोना खरीदने का समय और खरीदारी का मुहूर्त सबसे ज्‍यादा सर्च किया जाता है. जानिए इस साल धनतेरस पर सोना समेत अन्‍य चीजें खरीदने और पूजा करने के शुभ मुहूर्त कब कब हैं. 

धनतेरस पूजा मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 18 अक्‍टूबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. वहीं वृषभ काल शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से रात 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त  

अमृत काल सुबह 8 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.
अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. 
लाभ उन्नति चौघड़िया मुहूर्त: दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. 

खरीदी गईं चीजों की करें पूजा 

धनतेरस के दिन सोना-चांदी, वाहन, तांबा, पीतल के बर्तन, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम आदि खरीदे जाते हैं. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें लंबे समय तक चलती हैं और 13 गुना समृद्धि देती हैं. धनतेरस के दिन धनिया और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. ध्‍यान रखें कि जो भी चीजें खरीदें, उन्‍हें शाम को पूजा में रखें. पूजा के बाद ही उन चीजों का उपयोग करें.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Dhanteras 2025

