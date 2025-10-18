धनतेरस आज, सोना-चांदी, बर्तन, वाहन...खरीदने का ये है सबसे शुभ मुहूर्त

Dhanteras gold buying muhurat 2025: धनतेरस या धन त्रयोदशी आज 18 अक्‍टूबर को मनाई जा रही है. धनतेरस पर भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरि, और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसी शुभ धातुएं खरीदी जाती हैं. इसके अलावा लोग वाहन, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम, घर जैसी समृद्धि देने वाली चीजें भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं. इसलिए धनतेरस के दिन इंटरनेट पर सोना खरीदने का समय और खरीदारी का मुहूर्त सबसे ज्‍यादा सर्च किया जाता है. जानिए इस साल धनतेरस पर सोना समेत अन्‍य चीजें खरीदने और पूजा करने के शुभ मुहूर्त कब कब हैं.

यह भी पढ़ें: अतिचारी गुरु का कर्क में गोचर, धनतेरस पर 3 राशियों पर कुबेर उड़ेलेंगे खजाना, होगी सोने-चांदी की बरसात

धनतेरस पूजा मुहूर्त

Add Zee News as a Preferred Source

पंचांग के अनुसार 18 अक्‍टूबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 48 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. वहीं वृषभ काल शाम 7 बजकर 16 मिनट से शुरू होकर 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा. धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 7 बजकर 16 मिनट से रात 9 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त

अमृत काल सुबह 8 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.

लाभ उन्नति चौघड़िया मुहूर्त: दोपहर 1 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.

खरीदी गईं चीजों की करें पूजा

धनतेरस के दिन सोना-चांदी, वाहन, तांबा, पीतल के बर्तन, इलेक्‍ट्रॉनिक आइटम आदि खरीदे जाते हैं. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गईं चीजें लंबे समय तक चलती हैं और 13 गुना समृद्धि देती हैं. धनतेरस के दिन धनिया और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है. ध्‍यान रखें कि जो भी चीजें खरीदें, उन्‍हें शाम को पूजा में रखें. पूजा के बाद ही उन चीजों का उपयोग करें.

यह भी पढ़ें: सूर्य का शुक्र की राशि में गोचर, सुपर रिच बनेंगे वृषभ राशि समेत इन राशियों के लोग, जीवन में होगा मंगल ही मंगल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)