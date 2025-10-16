Dhanteras ki Puja Samgri Vidhi: कार्तिक मास की कृष्‍ण त्रयोदशी को धनतेरस पर्व मनाते हैं. इस साल धनतेरस 18 अक्‍टूबर 2025, शनिवार को है. धन और आरोग्‍य पाने के लिए धनतेरस की पूजा बहुत अहम है. इस दिन आरोग्‍य के देवता भगवान धन्‍वंतरी, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, तब देवताओं ने उनसे अमृत प्राप्त कर अमरत्व की प्राप्ति की थी. तब से ही आरोग्‍य के लिए हर साल धनतेरस के दिन भगवान धन्‍वंतरी की पूजा की जाती है. जानिए धनतेरस की पूजा की सही विधि और इसमें लगने वाली सामग्री की लिस्‍ट.

धनतेरस पूजा मुहूर्त

साल 2025 में धनतेरस की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर की शाम 07:15 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक. वहीं धनतेरस के दिन प्रदोष काल: शाम 05:48 बजे से रात्रि 08:19 बजे तक रहेगा. यम दीपक निकालने के लिए प्रदोष काल का समय अच्‍छा माना जाता है.



धनतेरस पूजा सामग्री

भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देव और गणेश जी की मूर्तियां या चित्र. चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, तांबे या पीतल का कलश, गंगाजल या शुद्ध जल, तिलक लगाने के लिए रोली और चंदन, अक्षत (साबुत चावल ही लें, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए), फूल, फूल की माला, कलावा, धूप, मिट्टी के 13 दीए, तेल या घी, कपूर, सुपारी, लौंग, पान का पत्‍ता, मिठाई, खील, बताशे, मेवे, फल, साबुत धनिया. धनतेरस के दिन धनिया, धातु की वस्‍तुएं, गहने, सिक्‍के खरीदना और उनकी पूजा करना बेहद शुभ होता है. साथ ही इस दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है. साथ ही पंडित और जरूरतमंदों के लिए दान-दक्षिणा का सामान. यम के लिए बड़ा दीपक जिसमें सरसों का तेल या तिल का तेल लें, दीपक को गेहूं के ढेर पर रखने के लिए एक मुट्ठी गेहूं. (यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्‍ध ना हो पाए तो मन से उसे अर्पित करें)

धनतेरस की पूजा विधि

धनतेरस की सुबह जल्‍दी उठकर जल्‍दी स्‍नान करें. फिर घर के ईशान कोण में पूजा की व्‍यवस्‍था करें. पूजा के समय ऐसे बैठें कि आपका मुख ईशान कोण, पूर्व या उत्‍तर दिशा में हो. सुनिश्चित करें कि पूजा में घर के सभी सदस्‍य मन:पूर्वक शामिल हों. फिर पंचदेव सूर्यदेव, श्रीगणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु का आह्वाहन करें.

धनतेरस के दिन धन्वंतरि देव की षोडशोपचार पूजा करना चाहिए. अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें. यानी कि पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नेवैद्य, आचमन, ताम्बुल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार. पूजन के अंत में दक्षिणा भी चढ़ाएं.

यदि षोडशोपचार पूजा ना भी कर पाएं तो धन्वं‍तरि देव और कुबेर देव, लक्ष्‍मी माता के सामने दीपक जलाएं, धूप जलाएं. उनको हल्‍दी कुमकूम, चंदन और चावल से तिलक लगाएं. हार और फूल चढ़ाएं. पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें. फिर सात्विक चीजों का प्रसाद चढ़ाएं. हर पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें. आखिर में आरती करें.

धनतेरस के दिन जरूर यम का दीपक

धनतेरस की पूजा के बाद शाम को प्रदोष काल में मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाएं. इसके लिए घर के बाहर 13 दीपक और घर के अंदर 13 दीपक जलाएं. वहीं रात को सभी के सोने के बाद गृहस्‍वामिनी एक दीया यम के नाम का भी जलाएं. यम का दीपक पुराना और उसमें सरसों का तेल डालें. इसे घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रखें.

