Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना सूर्य देव होंगे नाराज तो नष्ठ होगा धन-वैभव!

Dhani Sankranti 2025: हिंदू धर्म में धनु संक्रांति पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है. मान्यतानुसार, इस दिन सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे पुण्य काल शुरू होता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल धनु संक्रांति 16 दिसंबर को मनाई जाएगी. इस दिन स्नान-दान के लिए पुण्यकाल और महापुण्य काल का विशेष महत्व होता है. पंचांग के मुताबिक, धनु संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 7 बजकर 06 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 16 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन महापुण्य काल सुबह 7 बजकर 06 मिनट से लेकर 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. कहा जाता है कि धनु संक्रांति पर किए कुछ शुभ कार्य जीवन में सुख-समृद्धि लाते हैं. जबकि, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने से नकारात्मक फल मिल सकता है. आइए जानते हैं धनु संक्रांति के दिन कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए.

दान की सामग्रियों का ना करें अपमान

धनु संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है. इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल या धन का दान करने के बाद उसका पछतावा करना या दान का अपमान करना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से पुण्य का फल नष्ट हो जाता है और दान का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

आलस्य और क्रोध से बचें

पैराणिक मान्यता के अनुसार, धनु संक्रांति के दिन आलस्य करना, देर तक सोना या बिना स्नान-पूजन के दिन बिताना शुभ नहीं माना जाता. साथ ही क्रोध, विवाद और कटु वाणी से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक नष्ट हो जाती है.

तामसिक भोजन से रहें दूर

शास्त्रों के अनुसार धनु संक्रांति के दिन सात्त्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए. इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पुण्य फल को कम करता है. साथ ही भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है.

र्य देव को अर्घ्य देना न भूलें

धनु संक्रांति सूर्य देव से जुड़ा पर्व है. इस दिन सूर्य को जल न देना या उनकी उपासना न करना शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि सूर्य की उपेक्षा करने से मान-सम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल ना देने की भूल ना करें.

घर में गंदगी ना रहने दें

धनु संक्रांति के दिन घर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार को गंदा रखना नकारात्मकता को बुलावा देता है और मां लक्ष्मी की कृपा में बाधा बनता है. इतना ही नहीं, ऐसा करने से घर-परिवार में आर्थिक संकट का दौर शुरू हो जाता है.

