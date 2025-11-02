Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर सूर्य बदलेंगे चाल, जानें इस दौरान क्या करें और क्या नहीं

Dhanu Sankranti 2025 Date: धनु संक्रांति पर सूर्य देव अपनी चाल बदलकर वृश्चिक राशि से धनु में प्रवेश करते हैं. आइए जानत हैं कि धनु संक्रांति कब है और इस दौरान क्या करें और क्या नहीं.
Dhanu Sankranti 2025 Date Rituals: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 को पड़ रही है. इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक, जब सूर्य अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका सभी राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में धनु संक्रांति का क्या महत्व, इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस दिन से जुड़े विशेष उपाय क्या हैं.
कब है धनु संक्रांति 2025
वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल धनु संक्रांति का शुभ संयोग 16 दिसंबर को बनने वाला है. इस दिन सूर्य देव तड़के 4 बजकर 27 मिनट पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 30 दिन तक इसी राशि में संचरण करेंगे. धनु संक्रांति पर पुण्यकाल और महा पुण्य काल का विशेष महत्व है. इस दिन पुण्य काल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगा. जबकि, महा पुण्य काल सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.
धनु संक्रांति 2025 नियम
पवित्र स्नान का नियम- धनु संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. अगर नदी स्नान संभव न हो, तो घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इससे पापों का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है.
दान का विशेष महत्व- इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, स्वर्ण, अनाज और दक्षिणा का दान करना बहुत शुभ माना गया है. कहा जाता है कि धनु संक्रांति पर किया गया दान सौ गुना फल देता है. विशेष रूप से ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.
तिल और गुड़ से बनी चीजों का सेवन- धनु संक्रांति पर तिल और गुड़ को शुभ माना गया है. तिल के लड्डू, रेवड़ी या तिल-गुड़ का भोग सूर्य देव को अर्पित करने के बाद स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए. यह शरीर को ऊष्मा देने के साथ-साथ सौभाग्य और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि करता है.
सूर्य देव की पूजा और अर्घ्य- इस दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य देना अनिवार्य माना गया है. अर्घ्य के जल में लाल पुष्प, अक्षत और तिल मिलाएं। सूर्य मंत्र का जाप करें- “ॐ घृणि सूर्याय नमः”. इससे जीवन में उन्नति, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है.
व्रत और संयम का पालन- धनु संक्रांति के दिन व्रत, उपवास और सात्विक भोजन करने की परंपरा है. इस दिन क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. श्रद्धा और भक्ति से दिन बिताने पर समस्त पापों का नाश होता है.
