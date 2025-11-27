Advertisement
Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

Surya Puja On Dhanu Sankranti 2025: सनातन धर्म में सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना बहुत महत्व रखता है. इस घटना को संक्रांति के रूप में जाना जाता है. आइए जानें इस साल धनु संक्रांति कब होगा और इस दिन सूर्यदेव की पूजा किस विधि से करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 27, 2025, 08:13 PM IST
Dhanu Sankranti 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में सूर्य देव केवल सौरमंडल के मुखिया ही नहीं हैं बल्कि एक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है. सूर्य देव के राशि बदलने की क्रिया को संक्राति कहा जाता है जिसका विशेष महत्व बताया गया है. पिता, यश कीर्ति, आत्विश्वास, नेतृत्व क्षमता और आत्मा के कारक सूर्य देव की संक्राति तिथि पर विशेष पूजा अर्चना करने से जातक को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. सूर्य देव की पूजा करने वाले जातक को करियर और कारोबार में तरक्की मिलती है, व्यक्तित्व निखरता है और सभी काम बिना बाधा के पूरे होते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि इस साल धनु संक्रांति कब होगा और संक्राति के दिन सूर्यदेव की किस विधि से पूजा करें.

सूर्य राशि परिवर्तन (Surya Gochar 2025)
इस समय सूर्य देव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 16 दिसंबर 2026 को मंगलवार के दिन सुबह 04:26 बजे सूर्य देव का गोचर वृश्चिक राशि से धनु राशि में होगा और इस राशि में सूर्य देव का संचरण 13 जनवरी 2026 तक होगा. इसके बाद सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश होगा.

धनु संक्रांति शुभ मुहूर्त (Dhanu Sankranti Shubh Muhurat)
पंचांग के अनुसार, 16 दिसंबर को होने वाले धनु संक्राति पर आइए शुभ मुहूर्त जानें. सुविधा अनुसार शुभ समय पर स्नान-ध्यान कर जातक सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं और अर्घ्य दे सकते हैं.
पुण्य काल सुबह 07:09 बजे से लेकर दोपहर 12:23 बजे तक.
महा पुण्य काल सुबह 07:09 बजे से लेकर सुबह 08:53 बजे तक.
पुण्य क्षण सुबह 04:27 बजे. 

सूर्य देव पूजा विधि
संक्राति तिथि पर सुबह सुर्योदय से पहले उठें.
पवित्र नदी में स्नान करें या घर में ही पानी गंगाजल डालकर नहाएं. साफ कपड़े पहनें.
सुर्योदय के समय सूर्य देव का दर्शन करें.
एक तांबे का लोटा लें उसमें जल लें 
जल में रोली और फूल डालें और सूर्य देव को इस जल से अर्घ्य दें.
जल चढ़ाते समय 'ॐ सूर्याय नमः'मंत्र का लगातार जाप करते रहें. 
भगवान सूर्य को लाल फूल चढ़ाएं.
धूप, दीप जलाकर सूर्य देव को दिखाएं. 
अन्य पूजा सामग्री सूर्य देव को अर्पित करें. 
अब सूर्य देव की आरती गाएं और इस तरह पूजा को संपन्न करें.
हाथ जोड़कर सूर्यदेव से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

