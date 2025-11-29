Advertisement
Dhanu Sankranti 2025: धनु संक्रांति पर कर लें ये उपाय, खुल जाएंगे भाग्य के द्वार, मिलेगा सफलता का वरदान

Dhanu Sankranti 2025 Upay: धनु संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं. इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए किए गए कुछ आसान और शक्तिशाली उपाय बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:17 PM IST
Dhanu Sankranti 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी. सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के इस पवित्र अवसर को अत्यंत शुभ माना जाता है. पौराणिक मान्यता है कि धनु संक्रांति के दिन किए गए दान, स्नान, पूजा और आध्यात्मिक कर्म पूरे साल शुभ फल देते हैं. इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने से करियर में उन्नति, धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलता है. धनु संक्रांति के अवसर पर अगर आप कुछ आसान लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय कर लें, तो किस्मत सूर्य की तरह चमक सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धनु संक्रांति पर कौन से 5 उपाय करने से किस्मत सूर्य की तरह चमक उठती है.

सूर्य देव को अर्घ्य 

धनु संक्रांति की सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है. इसके बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. मान्यता है कि इससे सूर्य देव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. यह उपाय स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने में बेहद प्रभावी है.

लाल वस्त्र और सूर्य मंत्र का जाप

धनु संक्रांति पर लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग सूर्य देव के प्रिय हैं. इस दिन "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 या 108 बार जप करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं.

जरूरतमंदों को दान दें

इस दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है. विशेषकर कपड़े, घी, गुड़, तिल, चावल और कंबल दान करने से अपार पुण्य फल मिलता है. गरिबों को भोजन कराना भी सूर्य देव को प्रसन्न करने का साधन माना जाता है. दान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक परिस्थितियां मजबूत होती हैं.

हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं

धनु संक्रांति पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक चिह्न बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह सूर्य देव की ऊर्जा को घर में आमंत्रित करता है और घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति लेकर आता है.

तांबे या सोने के आभूषण धारण करें

सूर्य देव का धातु तांबा और सोना माना जाता है. धनु संक्रांति के दिन इन धातुओं का आभूषण धारण करना या घर में तांबे की किसी शुभ वस्तु को रखना शुभ फल प्रदान करता है. यह उपाय करियर और व्यवसाय में स्थिरता और प्रगति देने वाला माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

