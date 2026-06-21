Maa dhari devi temple: हमारे देश के पहाड़ों में न जाने कितने देवी देवताओं का वास है. उत्तराखंड को तो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है. इसी देवभूमि में एक ऐसा मंदिर है, जिसकी कहानी सुनकर अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का दिमाग भी घूम जाता है. यह मंदिर है मां धारी देवी का, जो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है.
इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहां मौजूद माता की मूर्ति दिन में तीन बार अपना रूप बदल लेती है. जो भी इंसान इस नजारे को अपनी आंखों से देखता है, वह दंग रह जाता है.
अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई मूर्ति अपना रूप कैसे बदल सकती है. तो भाई, यही तो इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य है. स्थानीय लोगों और पुजारियों के अनुसार, मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति सुबह के समय एक छोटी सी कन्या यानी बच्ची की तरह दिखाई देती है.
जैसे जैसे दिन चढ़ता है और दोपहर होती है, मूर्ति का रूप बदलकर एक युवा महिला जैसा हो जाता है. फिर शाम ढलते ही माता की मूर्ति एक बूढ़ी महिला के रूप में नजर आने लगती है. रूप बदलने का यह सिलसिला सदियों से हर रोज ऐसे ही चला आ रहा है.
इस मंदिर को पूरे उत्तराखंड और वहां के चारों धामों (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) का रक्षक माना जाता है. जब हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास और स्कंद पुराण के केदारखंड के पन्नों को पलटते हैं, तो इस सिद्धपीठ का पूरा जिक्र मिलता है.
शास्त्रों के अनुसार, मां धारी देवी को दक्षिण काली का रूप माना गया है. स्थानीय लोगों का मानना है कि माता पहाड़ों में रहने वाले हर इंसान और तीर्थयात्री की रक्षा करती हैं. माता की मर्जी के बिना इन पहाड़ों में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता.
इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना भी है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. बात साल 2013 की है, जब सरकार वहां एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बना रही थी. उस प्रोजेक्ट के चक्कर में 16 जून 2013 की शाम को माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था.
स्थानीय लोगों और बुजुर्गों ने उस वक्त बहुत विरोध किया था. उनका कहना था कि माता को अपने स्थान से हटाना सीधे तबाही को न्यौता देना है. लेकिन उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया.
फिर जो हुआ, उसे आज भी लोग काले दिन की तरह याद करते हैं. मूर्ति हटाए जाने के ठीक कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में वो भयानक आपदा आ गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे. समूचा उत्तराखंड पानी की लहरों में बह गया था.
स्थानीय लोगों का आज भी अटूट विश्वास है कि मां धारी देवी को उनके स्थान से हटाने के कारण ही उन्हें भारी क्रोध आया था, और उसी गुस्से की वजह से पहाड़ों पर वैसी भीषण तबाही मची थी. बाद में माता को पूरे सम्मान के साथ दोबारा स्थापित किया गया. आज भी लोग यहां अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और माता का आशीर्वाद पाते हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)