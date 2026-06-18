Dharmarajeshwar temple: भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो वास्तुकला की दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं है. हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले में स्थित प्राचीन धर्मराजेश्वर मंदिर की, ये पावन धाम देवाधिदेव महादेव और भगवान विष्णु की भक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा संगम है.
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ग्रेनाइट की एक ही विशाल पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काटकर तराशा गया है. अपनी इसी बेजोड़ और कमाल शिल्पकारी के कारण इस मंदिर को उत्तर भारत का एलोरा भी कहा जाता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं.
इस अद्भुत मंदिर के निर्माण और इसकी ऐतिहासिकता से जुड़ी बेहद प्रामाणिक जानकारियां पुरातत्व विभाग के दस्तावेजों और प्राचीन स्थापत्य कला पर आधारित प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलती हैं. इन किताबों के शोध के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण करीब आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं के समय हुआ माना जाता है.
इतिहास की किताबों में दर्ज जानकारी बताते हैं कि उस दौर के शिल्पकारों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ हथौड़ी और छेनी के दम पर इतनी बड़ी चट्टान को तराश दिया था. ये मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की प्राचीन और समृद्ध निर्माण कला का एक जीता जागता और बेजोड़ सबूत है.
इस मंदिर की बनावट को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है. आमतौर पर दुनिया में जितने भी मंदिर या इमारतें बनती हैं, उनकी शुरुआत हमेशा नींव से यानी नीचे से होती है.
लेकिन धर्मराजेश्वर मंदिर को बनाने के लिए कारीगरों ने सबसे पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटना शुरू किया था. इसके बाद धीरे धीरे चट्टान को तराशते हुए वे नीचे की तरफ आए और पूरे मंदिर को एक ही पत्थर से गढ़ दिया. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पत्थर का एक भी टुकड़ा अलग से जोड़कर नहीं लगाया गया है.
इस मुख्य मंदिर के ठीक बीच में एक बहुत ही पवित्र शिवलिंग स्थापित है. इसके साथ ही गर्भगृह के भीतर भगवान विष्णु की भी एक बेहद सुंदर प्रतिमा विराजमान है. यही वजह है कि इसे हरि और हर यानी विष्णु और शिव की साझा भक्ति का एक पावन केंद्र माना जाता है.
मंदिर के मुख्य परिसर के चारों तरफ सात छोटे छोटे अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं, जो इसकी भव्यता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. इस मंदिर का प्रवेश द्वार भी चट्टान को काटकर एक गुफा की तरह तैयार किया गया है, जिसके अंदर जाते ही भक्तों को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अहसास होता है.
महाशिवरात्रि और वैकुंठ चतुर्दशी जैसे बड़े त्योहारों पर इस प्राचीन धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह जगह आज भी गहरे अध्ययन का विषय बनी हुई है. एक ही बड़ी पहाड़ी को काटकर बनाए गए इस विशालकाय मंदिर को देखना अपने आप में एक बेहद रोमांचक अनुभव है.
अगर आप इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हैं और प्राचीन भारत की बेजोड़ कला के दर्शन करना चाहते हैं, तो धर्मराजेश्वर धाम की यात्रा आपके लिए सबसे बेहतरीन और यादगार फैसला साबित होगी.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)