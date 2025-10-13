Advertisement
Dhanteras 2025: धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये चीजें, वरना शनि देव हो जाएंगे नाराज, झेलना पड़ेगा कष्ट

Dhanteras 2025: धनतेरस का दिन लक्ष्मी कृपा पाने का उत्तम अवसर होता है, लेकिन कुछ गलतियां शनि देव को नाराज कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए.

 

|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:38 PM IST
Dhanteras 2025 Mistakes: धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है. इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन नई वस्तुएं खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन की वृद्धि होती है. हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिन्हें धनतेरस पर खरीदना शनि देव को अप्रसन्न कर सकता है. इससे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट और बाधाएं आने लगती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजें जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए.

लोहे की वस्तुएं 

धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं जैसे बर्तन, औजार, या फर्नीचर आदि खरीदना अशुभ माना गया है. ज्योतिष के अनुसार लोहा शनि ग्रह का धातु है और इस दिन इसे खरीदने से शनि देव कुपित हो सकते हैं. इससे व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, देरी और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं.

काले रंग के कपड़े

धनतेरस के दिन काले रंग के वस्त्र या कोई भी काला सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता. काला रंग शनि देव से जुड़ा हुआ है और इस दिन इस रंग की चीजें लेने से उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. इसके बजाय लाल, पीला या सुनहरा रंग खरीदना शुभ फल देता है.

कांच या टूटी-फूटी वस्तुएं 

धनतेरस पर कांच, शीशा या कोई टूटी वस्तु खरीदना वर्जित माना गया है. ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकता और दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं. इससे शनि देव के साथ-साथ देवी लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकती हैं.

यह भी पढें: धनतेरस पर मां लक्ष्मी खुद चलकर आएंगी घर, सोना-चांदी के बजाय खरीद लें ये छोटी सी चीज

झाड़ू या पुराना सामान 

इस दिन नया झाड़ू या पुराने सामान की खरीद-बिक्री करने से बचना चाहिए. झाड़ू को घर की सफाई और लक्ष्मी के आगमन से जोड़ा गया है, लेकिन धनतेरस के दिन इसे खरीदना शुभ ग्रहों के प्रभाव को कमजोर कर देता है. इससे धन हानि के योग बन सकते हैं.

एल्यूमीनियम या स्टील के बर्तन 

धनतेरस पर चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना तो शुभ माना गया है, लेकिन एल्यूमीनियम या स्टील के बर्तन खरीदने से बचना चाहिए. यह धातुएं शनि ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं, और इनकी खरीदारी से शनि का प्रतिकूल प्रभाव बढ़ सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

