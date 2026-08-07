/Dhriti Yog: धृति योग में शिलान्यास करना होता है अति शुभ, जानें कैसे होते हैं इस योग में पैदा हुए लोग

धृति योग किसी भी भवन की नींव रखने के लिए शुभ माना गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस योग में जिस घर की नींव रखी जाती है उस घर के लोगों को आजीवन सुख-सुविधाएं प्राप्त होती है. ऐसे घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ सौहाद्र के साथ रहते हैं. स्थायी निवेश, रिसर्च व पढ़ाई शुरू करने जैसे काम के लिए यह योग शुभ माना जाता है. धृति योग को विवाह के लिए भी अति शुभ माना गया है. हालांकि, विवाह के लिए इस योग के साथ-साथ शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है.