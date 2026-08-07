/Dhriti Yog: धृति योग में शिलान्यास करना होता है अति शुभ, जानें कैसे होते हैं इस योग में पैदा हुए लोग

Auspicious Dhriti Yog: वैदिक ज्योतिष में बताए गए 27 नित्य योगों में से एक धृति योग सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों के कारण बनता है. 'धृति' शब्द का मतलब है धैर्य, दृढ़ता, स्थिरता व सहनशीलता. इस योग में कौन से काम करना शुभ होता है और इस योग में जन्में लोग कैसे होते हैं? आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बताए गए 27 नित्य योगों में से आठवां योग धृति का विशेष महत्व बताया गया है. इस योग के मुख्य संचालक वरुण देव बताए गए हैं जो जल तत्व के स्वामी हैं. धृति योग 'धैर्य' और 'स्थिरता' का योग है. इस योग को दीर्घकालिक संकल्प से लेकर किसी स्थाई कामों और निरंतर कोशिशों के लिए अति श्रेष्ठ माना जाता है. इस योग में किसी व्रत का संकल्प लिया जा सकता है. यह योग आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम माना गया है.
धृति योग किसी भी भवन की नींव रखने के लिए शुभ माना गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस योग में जिस घर की नींव रखी जाती है उस घर के लोगों को आजीवन सुख-सुविधाएं प्राप्त होती है. ऐसे घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ सौहाद्र के साथ रहते हैं. स्थायी निवेश, रिसर्च व पढ़ाई शुरू करने जैसे काम के लिए यह योग शुभ माना जाता है. धृति योग को विवाह के लिए भी अति शुभ माना गया है. हालांकि, विवाह के लिए इस योग के साथ-साथ शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है.
धृति योग में एक विशेष मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी माना जाता है. मंत्र है- "ॐ वरुणाय नमः".
इस योग में जन्मे लोगों में गजब का धैर्य होता है. ये लोग शांत और गंभीर होते हैं.
कठिन परिस्थितियों में भी ऐसे लोग घबराते नहीं हैं और आंतरिक शक्ति से परेशानियों से लड़ते हैं.
इस योग में जन्मे लोग ज्ञानी और समझदार होते हैं. बुद्धि के तेज और गहरी सोच वाले होते हैं.
इस योग में जन्मे लोग लक्ष्य को लेकर दृढ़ होते हैं. काम को लेकर स्थिर और केंद्रित होते हैं.
इस योग में जन्में लोगों की मानसिक एकाग्रता हमेशा बनी रहती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)