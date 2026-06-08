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Dhumavati Jayanti 2026: 10 महाविद्या में 7वीं देवी धूमावती कौन हैं, जानें कब मनाई जाएगी जयंती

Dhumavati Jayanti 2026 Date: देवी धूमावती दस महाविद्याओं में सातवीं देवी हैं. हर साल ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन धूमावती जयंती मनाई जाती है. जानिए, देवी धूमावती की उत्पत्ति कैसे हुई.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 08, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:06 PM IST
Dhumavati Jayanti 2026: 10 महाविद्या में 7वीं देवी धूमावती कौन हैं, जानें कब मनाई जाएगी जयंती

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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