/Dhumavati Jayanti 2026: 10 महाविद्या में 7वीं देवी धूमावती कौन हैं, जानें कब मनाई जाएगी जयंती

कुलार्णव तंत्र के मुताबिक, देवी धूमावती 10 महाविद्या की 7वीं शक्ति हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, देवी धूमावती की उत्पत्ति माता सती के धुएं से हुई थी. उत्पत्ति के बाद माता धूमावती भूस से व्याकुल थीं इसलिए उनका शरीर देखने में जीर्ण-शीर्ण लगता है. कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती को बहुत जोर की भूख लगी. तब उन्होंने भगवान शिव से भूख मिटाने का उपाय पूछा. इस पर भगवान शिव ने उन्हें कुछ समय रुकने को कहा, लेकिन माता पार्वती भूख बर्दास्त नहीं कर सकीं. परिणामस्वरूप, उन्होंने भगवान शिव को अपना भोजन बना लिया. शिव जी को निगल जाने के बाद उनका विष माता पर्वती को जलाने लगा. तब माता पार्वती धुएं के रूप में प्रकट हुईं, जिसके बाद उनका नाम धूमावती पड़ा.