/Dhumavati Jayanti 2026: 10 महाविद्या में 7वीं देवी धूमावती कौन हैं, जानें कब मनाई जाएगी जयंती

Dhumavati Jayanti 2026: दस महाविद्याओं में 7वीं देवी धूमावती हैं. ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन माता धूमावती की जयंती मनाई जाती है. पुराणों के अनुसार, सती के आत्मदाह के बाद उनके शरीर से निकले धुएं से माता धूमावती का जन्म हुआ. इस वजह से उनका नाम धूमावती पड़ा. माता धूमावती की उपासना से दुख, शारीरिक कष्ट और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा केतु ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए मां धूमावती की पूजा खास मानी गई है. इस दिन विशेष उपाय करने से केतु की महादशा से राहत मिलती है.
शास्त्रों की मान्यता के अनुसार, धूमावती जयंती हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के मुताबिक यह तिथि सोमवार, 22 जून को पड़ने वाली है. अष्टमी तिथि का आरंभ 21 जून को दोपहर 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा. इस बार धूमावती जयंती पर 2 विशेष संयोग बनने जा रहे हैं. रवि योग सुबह 10 बजकर 22 मिनट से दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.
कुलार्णव तंत्र के मुताबिक, देवी धूमावती 10 महाविद्या की 7वीं शक्ति हैं. पौराणिक कथा के अनुसार, देवी धूमावती की उत्पत्ति माता सती के धुएं से हुई थी. उत्पत्ति के बाद माता धूमावती भूस से व्याकुल थीं इसलिए उनका शरीर देखने में जीर्ण-शीर्ण लगता है. कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती को बहुत जोर की भूख लगी. तब उन्होंने भगवान शिव से भूख मिटाने का उपाय पूछा. इस पर भगवान शिव ने उन्हें कुछ समय रुकने को कहा, लेकिन माता पार्वती भूख बर्दास्त नहीं कर सकीं. परिणामस्वरूप, उन्होंने भगवान शिव को अपना भोजन बना लिया. शिव जी को निगल जाने के बाद उनका विष माता पर्वती को जलाने लगा. तब माता पार्वती धुएं के रूप में प्रकट हुईं, जिसके बाद उनका नाम धूमावती पड़ा.
धूमावती जयंती पर सुबह सवेरे उठकर स्नान इत्यादि कर लें.
घर के पूजा स्थल पर साफ पर गंगाजल से शुद्ध करें.
घर के पूजा स्थान पर मां दुर्गा की तस्वीर लगाएं.
मां दुर्गा के सामने घी का दीया जलाएं.
माता को लाल फूल या माला चढ़ाएं.
देवी दुर्गा को हलवा और चने का भोग चढ़ाएं.
दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता के मंत्रो का जाप करें.
पूजन के अंत में कपूर से माता की आरती करें.
"ॐ धूमावत्यै नमः"
"ॐ धूमावत्यै विद्महे संहारिण्यै धीमहि तन्नो धूमा प्रचोदयात्"
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)