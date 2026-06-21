मां धूमावती के प्रकट होने की कथा बेहद रोचक है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ किया और अपने दामाद को शिव को नहीं बुलाया. तब देवी सती अपने पति के अपमान से बेहद व्यथित और क्रोधित हो गईं और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए. उनके शरीर के अग्नि में जलने से जो धुआं और राख उत्पन्न हुई, उसी से मां धूमावती का जन्म हुआ. इसलिए उन्हें 'धूमावती' यानी कि धुएं के समान स्वरूप वाली कहा जाता है.
इस साल 22 जून 2026, सोमवार को धूमावती जयंती है. धार्मिक मान्यता है कि माता धूमावती की विधि-विधान से पूजा करने, उन्हें उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं. साथ ही धूमवती कवच का पाठ करने से शत्रु-बाधा दूर होती है. कर्ज से निजात मिलती है. यहां पढ़ें देवी धूमावती कवच और देवी धूमावती की आरती.
श्रीपार्वत्युवाच
धूमावत्यर्चनं शम्भो श्रुतम् विस्तरतो मया।
कवचं श्रोतुमिच्छामि तस्या देव वदस्व मे।।1।।
श्रीभैरव उवाच
शृणु देवि परङ्गुह्यन्न प्रकाश्यङ्कलौ युगे।
कवचं श्रीधूमावत्या: शत्रुनिग्रहकारकम्।।2।।
ब्रह्माद्या देवि सततम् यद्वशादरिघातिन:।
योगिनोऽभवञ्छत्रुघ्ना यस्या ध्यानप्रभावत:।।3।।
ॐ अस्य श्री धूमावती कवचस्य पिप्पलाद ऋषि: निवृत छन्द:, श्री धूमावती देवता, धूं बीजं, स्वाहा शक्तिः, धूमावती कीलकं, शत्रुहनने पाठे विनियोग:।।
ॐ धूं बीजं मे शिरः पातु धूं ललाटं सदाऽवतु।
धूमा नेत्रयुग्मं पातु वती कर्णौ सदाऽवतु।।1।।
दीर्ग्घा तुउदरमध्ये तु नाभिं में मलिनाम्बरा।
शूर्पहस्ता पातु गुह्यं रूक्षा रक्षतु जानुनी।।2।।
मुखं में पातु भीमाख्या स्वाहा रक्षतु नासिकाम्।
सर्वा विद्याऽवतु कण्ठम् विवर्णा बाहुयुग्मकम्।।3।।
चञ्चला हृदयम्पातु दुष्टा पार्श्वं सदाऽवतु।
धूमहस्ता सदा पातु पादौ पातु भयावहा।।4।।
प्रवृद्धरोमा तु भृशं कुटिला कुटिलेक्षणा।
क्षुत्पिपासार्द्दिता देवी भयदा कलहप्रिया।।5।।
सर्वाङ्गम्पातु मे देवी सर्वशत्रुविनाशिनी।
इति ते कवचम्पुण्यङ्कथितम्भुवि दुर्लभम्।।6।।
न प्रकाश्यन्न प्रकाश्यन्न प्रकाश्यङ्कलौ युगे।
पठनीयम्महादेवि त्रिसन्ध्यन्ध्यानतत्परैः।।7।।
दुष्टाभिचारो देवेशि तद्गात्रन्नैव संस्पृशेत्।।8।।
।।इति भैरवीभैरवसम्वादे धूमावतीतन्त्रे धूमावतीकवचं सम्पूर्णम्।।
ॐ जय धूमावती माता, मैया जय धूमावती माता।
तुम हो जगत की स्वामिनी, दुख भय की त्राता॥
काक ध्वजा रथ सोहत, सूँप लिए कर में।
भक्तों के सब संकट, दूर करूँ छिन में॥
रूप भयानक तेरा, दुष्टों के भयकारी।
भक्तों की हो माता, तुम ही हितकारी॥
श्वेत वस्त्र तन सोहे, मस्तक सिन्दूर धरे।
असुरन के दल को तुम, पल में संहारे॥
तुम हो आदि शक्ति, विद्या की दाती।
जो जन ध्यान लगावे, उसकी किस्मत जगाती॥
उड़द खिचड़ी भोग लगावे, पुष्प चढ़े प्यारे।
शनिवार के दिन जो नर, मन्दिर में आवे॥
धूमावती मैया की आरती, जो कोई नर गावे।
तन-मन धन सुख पावे, सब संकट मिट जावे॥
ॐ जय धूमावती माता, मैया जय धूमावती माता।
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)