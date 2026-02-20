Dhundiraj Ganesh Chaturthi 2026: ढुण्डिराज चतुर्थी हिंदू धर्म में बेहद अहम दिन माना गया है. इस दिन गणेश जी के ढुण्डिराज स्‍परूप की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. इस चतुर्थी को मनोरथ चतुर्थी भी कहते हैं क्‍योंकि इस दिन की गई प्रार्थनाओं से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं. साथ ही सुख-समृद्धि व सौभाग्‍य बढ़ता है. जीवन में सकारात्‍मकता आती है. इस साल मनोरथ चतुर्थी या ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी 21 फरवरी 2026 को है. साथ ही ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी पर शुक्‍ल योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. ऐसे में इसका महत्‍व और बढ़ गया है.

देवताओं ने भी रखा था ढुण्डिराज चतुर्थी व्रत

पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्‍यता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध से पहले और भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से पहले यह व्रत रखा था. यानी कि यह व्रत इतना अहम है कि इसे इंसान ही नहीं देवताओं और भगवानों ने भी रखा है.

इस महीने ढुण्डिराज चतुर्थी कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 फरवरी 2026 को दोपहर 2:37 बजे से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 21 फरवरी 2026 को दोपहर 1:00 बजे समाप्त होगी. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 21 फरवरी को ढुण्डिराज चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा.

ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी पर शुभ योग

इस साल ढुण्डिराज चतुर्थी पर शुक्ल योग और रवि योग का संयोग बन रहा है. शुक्ल योग पूरे दिन और रात भर प्रभावी रहेगा. वहीं रवि योग दोपहर 7 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. इन शुभ योगों में भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

ढुण्डिराज चतुर्थी पूजा मुहूर्त

ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी या मनोरथ चतुर्थी पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 5:13 बजे से 6:04 बजे तक, विजय मुहूर्त - दोपहर 2:28 बजे से 3:14 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6:13 बजे से 6:38 बजे तक रहेगा.

ढुण्डिराज चतुर्थी व्रत वैसे तो सभी के लिए बहुत लाभदायी है लेकिन जो लोग कोई नई शुरुआत करने जो रहे हैं – जैसे नया व्यवसाय, शिक्षा या विवाह, उन्‍हें यह व्रत जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से कार्य में आ रही विघ्‍न-बाधाएं दूर होती हैं और काम सफल होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)