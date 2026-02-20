Advertisement
trendingNow13116547
Hindi Newsधर्मChaturthi 2026 Feb : भगवान शिव और श्रीहरि विष्‍णु ने भी रखा था ढुण्ढिराज गणेश चतुर्थी व्रत, सारे मनोरथ होते हैं सिद्ध, जानें पूजा मुहूर्त और शुभ योग

Chaturthi 2026 Feb : भगवान शिव और श्रीहरि विष्‍णु ने भी रखा था ढुण्ढिराज गणेश चतुर्थी व्रत, सारे मनोरथ होते हैं सिद्ध, जानें पूजा मुहूर्त और शुभ योग

Dhundiraj Chaturthi 2026: फाल्‍गुन मास के शुक्‍ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को ढुण्डिराज चतुर्थी कहते हैं. यह चतुर्थी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष मानी गई है इसलिए इसे मनोरथ चतुर्थी भी कहते हैं. 21 फरवरी को ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी पर पूजा मुहूर्त और शुभ योग जानें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 20, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी 2026 फरवरी (AI Photo)
ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी 2026 फरवरी (AI Photo)

Dhundiraj Ganesh Chaturthi 2026: ढुण्डिराज चतुर्थी हिंदू धर्म में बेहद अहम दिन माना गया है. इस दिन गणेश जी के ढुण्डिराज स्‍परूप की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं. इस चतुर्थी को मनोरथ चतुर्थी भी कहते हैं क्‍योंकि इस दिन की गई प्रार्थनाओं से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं. साथ ही सुख-समृद्धि व सौभाग्‍य बढ़ता है. जीवन में सकारात्‍मकता आती है. इस साल मनोरथ चतुर्थी या ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी 21 फरवरी 2026 को है. साथ ही ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी पर शुक्‍ल योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. ऐसे में इसका महत्‍व और बढ़ गया है. 

देवताओं ने भी रखा था ढुण्डिराज चतुर्थी व्रत 

पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्‍यता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध से पहले और भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से पहले यह व्रत रखा था. यानी कि यह व्रत इतना अहम है कि इसे इंसान ही नहीं देवताओं और भगवानों ने भी रखा है. 

यह भी पढ़ें: 3 मार्च को लग रहे चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर होगा असर, ज्‍योतिषाचार्य से जानें अपना हाल

Add Zee News as a Preferred Source

इस महीने ढुण्डिराज चतुर्थी कब है? 

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 फरवरी 2026 को दोपहर 2:37 बजे से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 21 फरवरी 2026 को दोपहर 1:00 बजे समाप्त होगी. लिहाजा उदयातिथि के आधार पर 21 फरवरी को ढुण्डिराज चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी पर शुभ योग 

इस साल ढुण्डिराज चतुर्थी पर शुक्ल योग और रवि योग का संयोग बन रहा है. शुक्ल योग पूरे दिन और रात भर प्रभावी रहेगा. वहीं रवि योग दोपहर 7 बजकर 7 मिनट तक रहेगा. इन शुभ योगों में भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. 

यह भी पढ़ें: गुरु-चंद्र का गजकेसरी राजयोग जगाएगा 4 राशि वालों का सोया भाग्‍य, बढ़ेगा धन-वैभव और ऐश्‍वर्य 

ढुण्डिराज चतुर्थी पूजा मुहूर्त 

ढुण्डिराज गणेश चतुर्थी या मनोरथ चतुर्थी पर पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं. ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 5:13 बजे से 6:04 बजे तक, विजय मुहूर्त -  दोपहर 2:28 बजे से 3:14 बजे तक और गोधूलि मुहूर्त शाम 6:13 बजे से 6:38 बजे तक रहेगा.

ढुण्डिराज चतुर्थी व्रत वैसे तो सभी के लिए बहुत लाभदायी है लेकिन जो लोग कोई नई शुरुआत करने जो रहे हैं – जैसे नया व्यवसाय, शिक्षा या विवाह, उन्‍हें यह व्रत जरूर करना चाहिए. ऐसा करने से कार्य में आ रही विघ्‍न-बाधाएं दूर होती हैं और काम सफल होता है. 

यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा धन योग, 23 फरवरी से मेष-वृष समेत इन राशि वालों का बढ़ेगा पैसा, खरीदेंगे नई संपत्ति

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

dhundiraj ganesh chaturthi 2026

Trending news

कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार का ऐक्शन
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चीनियों से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिखी नई 'मिस्ट्री'