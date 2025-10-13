Diamond Gemstone: हीरा रत्न इन 5 राशि वालों के लिए वरदान! मगर भूलकर भी ना पहनें ये लोग डायमंड

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुख-संपदा का कारक माना गया है. शुक्र का प्रमुख रत्न हीरा (Diamond) है, जो आकर्षण, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है. कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों की जन्मकुंडली में शुक्र कमजोर होता है, वे यदि सही विधि से हीरा धारण करें तो जीवन में सुख, वैभव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि हीरा पहनना किन राशियों के लिए वरदान साबित होता है और किन राशि वालों को यह रत्न पहनने से बचना चाहिए.

हीरा किन राशि वालों के लिए शुभ

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए हीरा पहनना अत्यंत लाभदायक होता है. यदि जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में या योगकारक हो, तो हीरा धारण करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं. विशेष रूप से शुक्र की महादशा या अंतरदशा के दौरान हीरा पहनना व्यक्ति की भाग्य वृद्धि, वैवाहिक सुख और आर्थिक प्रगति में सहायक होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरा पहनने के लाभ

हीरा धारण करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली बढ़ती है. भौतिक सुख-संपदा और विलासिता में वृद्धि होती है. व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है. व्यक्ति को मान-सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. माना जाता है कि हीरा पहनने से दीर्घायु और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: धन-संकट दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना है शुभ, इसे पहनने ही बढ़ने लगेगी आमदनी

हीरा धारण करने की विधि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हीरा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है. इसे पहनने से पहले निम्नलिखित विधि का पालन करें. हीरे को दूध, गंगाजल, शहद और मिश्री के मिश्रण से शुद्ध करें. इसके बाद शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें- “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” (108 बार). मंत्र जाप के बाद हीरे को चांदी या प्लैटिनम की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनें. पहनने के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

किन राशियों को हीरा पहनने से बचना चाहिए

ज्योतिष अनुसार, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को हीरा धारण नहीं करना चाहिए. इन राशियों के लिए यह रत्न अशुभ प्रभाव दे सकता है, जिससे आर्थिक हानि या मानसिक अशांति हो सकती है. हालांकि कर्क राशि के जातक कुछ विशेष ग्रह दशाओं में विशेषज्ञ की सलाह से हीरा पहन सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)