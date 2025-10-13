Advertisement
trendingNow12959861
Hindi Newsधर्म

Diamond Gemstone: हीरा रत्न इन 5 राशि वालों के लिए वरदान! मगर भूलकर भी ना पहनें ये लोग डायमंड

Diamond Gemstone Niyam: हीरा, शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न है. इस रत्न को धारण करने से पहले कुछ नियमों को जान लेना बेहद जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि किन राशि वालों को हीरा नहीं पहनना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diamond Gemstone: हीरा रत्न इन 5 राशि वालों के लिए वरदान! मगर भूलकर भी ना पहनें ये लोग डायमंड

Gem Astrology: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, सौंदर्य और भौतिक सुख-संपदा का कारक माना गया है. शुक्र का प्रमुख रत्न हीरा (Diamond) है, जो आकर्षण, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है. कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों की जन्मकुंडली में शुक्र कमजोर होता है, वे यदि सही विधि से हीरा धारण करें तो जीवन में सुख, वैभव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि हीरा पहनना किन राशियों के लिए वरदान साबित होता है और किन राशि वालों को यह रत्न पहनने से बचना चाहिए. 

हीरा किन राशि वालों के लिए शुभ

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि के जातकों के लिए हीरा पहनना अत्यंत लाभदायक होता है. यदि जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थिति में या योगकारक हो, तो हीरा धारण करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं. विशेष रूप से शुक्र की महादशा या अंतरदशा के दौरान हीरा पहनना व्यक्ति की भाग्य वृद्धि, वैवाहिक सुख और आर्थिक प्रगति में सहायक होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरा पहनने के लाभ

हीरा धारण करने से व्यक्ति के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और खुशहाली बढ़ती है. भौतिक सुख-संपदा और विलासिता में वृद्धि होती है. व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है. व्यक्ति को मान-सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. माना जाता है कि हीरा पहनने से दीर्घायु और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: धन-संकट दूर करने के लिए कौन सा रत्न पहनना है शुभ, इसे पहनने ही बढ़ने लगेगी आमदनी

हीरा धारण करने की विधि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हीरा किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करना शुभ माना जाता है. इसे पहनने से पहले निम्नलिखित विधि का पालन करें. हीरे को दूध, गंगाजल, शहद और मिश्री के मिश्रण से शुद्ध करें. इसके बाद शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करें- “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” (108 बार). मंत्र जाप के बाद हीरे को चांदी या प्लैटिनम की अंगूठी में जड़वाकर दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनें. पहनने के बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें.

किन राशियों को हीरा पहनने से बचना चाहिए

ज्योतिष अनुसार, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को हीरा धारण नहीं करना चाहिए. इन राशियों के लिए यह रत्न अशुभ प्रभाव दे सकता है, जिससे आर्थिक हानि या मानसिक अशांति हो सकती है. हालांकि कर्क राशि के जातक कुछ विशेष ग्रह दशाओं में विशेषज्ञ की सलाह से हीरा पहन सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
fish
इस साइज से छोटी मछली बेचेंगे तो होगी सजा, इस सरकार को क्यों लेना पड़ा ऐसा फैसला?
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
Tejas Mk1A Specialty
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर...भारत ने बना लिया चीन-PAK का 'काल'
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया
Supreme Court News
'वोट चोरी' का मुद्दा उछाल रहे थे राहुल गांधी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया