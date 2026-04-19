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Hindi Newsधर्मGem Astrology: हीरा पहनते ही चमक उठेगा इन 6 राशि वालों का भाग्य, जीवन से दूर होंगी ये 2 बड़ी रुकावटें! जानें फायदे

Gem Astrology: हीरा पहनते ही चमक उठेगा इन 6 राशि वालों का भाग्य, जीवन से दूर होंगी ये 2 बड़ी रुकावटें! जानें फायदे

Diamond Gemstone Lucky for Which Zodiac: हीरा को रत्नों का राजा कहा गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शुक्र ग्रह की अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए यह रत्न धारण किया जाता है. कहा जाता है कि यह रत्न कुछ राशि वालों के लिए वरदान साबित होता है. आइए, जानते हैं कि हीरा किन 6 राशि वालों के लिए अनुकूल है और इसे धारण करने के फायदे क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 19, 2026, 07:51 PM IST
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Gem Astrology: हीरा पहनते ही चमक उठेगा इन 6 राशि वालों का भाग्य, जीवन से दूर होंगी ये 2 बड़ी रुकावटें! जानें फायदे

Gem Astrology: आभूषणों में हीरा को को राजा कहा गया है. रत्न शास्त्र में भी इसे बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला यह रत्न प्रेम, समृद्धि और विलासिता का प्रतीक है. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से हीरा हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता, लेकिन कुछ खास राशियों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है. कहा जाता है कि जिन राशियों को हीरा सूट कर जाता है, उसे धनवान बनते देर नहीं लगती है. इसके अलावा हीरा पहनने से धन से जुड़ी दिक्कतें जल्द ही दूर हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह का रत्न हीरा किन 6 राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल होता है और इसे पहनने के फायदे क्या हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं. इस राशि के जातकों के लिए हीरा सबसे शुभ रत्न माना जाता है. इसे धारण करने से जीवन में स्थिरता आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है. यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाते हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए हीरा उनकी रचनात्मकता को निखारने वाला साबित होता है. इसे पहनने से संवाद शैली बेहतर होती है, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव जातक के करियर और निजी रिश्तों पर पड़ता है.

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कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोग अक्सर बारीकियों पर बहुत ध्यान देते हैं और परफेक्शन चाहते हैं. हीरा धारण करने से उनके विचारों में स्पष्टता आती है और वे अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं. यह मानसिक उलझनों को कम कर प्रगति के रास्ते खोलता है.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि का स्वामी भी शुक्र ही है, इसलिए हीरा इनके लिए अत्यंत लाभकारी है. रत्नशास्त्र के अनुसार, हीरा पहनने से तुला राशि वालों के वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता आती है. यह जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है.

यह भी पढ़ें: रिश्तों में फिर से जगाना चाहते हैं प्यार? इन 4 रत्नों को पहनने से लाइफ में बना रहेगा रोमांस और जोश!

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हें परिणाम मिलने में देरी होती है. हीरा पहनने से इनके करियर की बाधाएं दूर होती हैं और धन के नए स्रोत बनते हैं. यह मकर राशि वालों के व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक नए विचारों से भरे होते हैं. हीरा इन्हें सही दिशा में कदम बढ़ाने और ठोस निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है. रत्नशास्त्र के अनुसार, हीरा कुंभ राशि वालों को समाज में एक खास पहचान और सम्मान दिलाने में सहायक होता है.

हीरा धारण करने के दो सबसे बड़े फायदे

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में अक्सर खटास रहती है, तो हीरा आपसी समझ और तालमेल को बढ़ा सकता है. यह रिश्तों की कड़वाहट को खत्म कर प्यार की ऊर्जा भर देता है. इसके अलावा जो लोग अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं या जिनमें सेल्फ-कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके लिए हीरा एक चमत्कार की तरह काम करता है. यह मनोबल को मजबूत करता है और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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