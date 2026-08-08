/क्या वाकई अलग हैं सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि? जानिए दोनों के बीच का बड़ा अंतर और पूजा का सही नियम

हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए दो मुख्य शिवरात्रियां बहुत खास मानी जाती हैं. पहली है महाशिवरात्रि और दूसरी है सावन शिवरात्रि. इस साल महाशिवरात्रि का त्योहार 15 फरवरी को मनाया गया था.
वहीं सावन शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा. महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है. इसके विपरीत सावन शिवरात्रि सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है.
महाशिवरात्रि को शिव जी और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है. वहीं सावन शिवरात्रि पूरे सावन महीने की भक्ति का प्रमुख केंद्र होती है. आइए जानते हैं इन दोनों तिथियों के बीच का अंतर और पूजा करने का सही तरीका क्या है.
महाशिवरात्रि पूरे साल की सबसे बड़ी और मुख्य शिवरात्रि मानी जाती है. इस दिन मान्यता है कि ब्रह्मांड में शिव और शक्ति का मिलन हुआ था. इसी कारण महाशिवरात्रि पर रात के समय चार पहर की विशेष पूजा का विधान है.
दूसरी ओर सावन शिवरात्रि सावन के पूरे पवित्र महीने के बीच में आती है. सावन का पूरा महीना ही भोलेनाथ को समर्पित होता है. इसलिए सावन शिवरात्रि के दिन सुबह से ही मंदिरों में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं. दोनों ही तिथियों पर व्रत और पूजन करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं.
शिवरात्रि के पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए. इसके बाद साफ और सुथरे कपड़े पहनें. फिर पास के किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें.
इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल अर्पित करने चाहिए. पूजा के दौरान मन में लगातार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें. इस दिन अपने मन को शांत रखें और किसी की बुराई न करें.
व्रत के दौरान अन्न का सेवन न करें, केवल दूध और फलों का ही सेवन करें. शाम के समय मंदिर में दीपक जलाकर आरती जरूर करें.
शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से इंसान के सारे जाने अनजाने पाप कट जाते हैं. जो भक्त सच्चे दिल से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उन्हें मानसिक शांति मिलती है. उनके मन का सारा डर और तनाव खत्म हो जाता है.
इस दिन नियम से व्रत रखने से परिवार में आपसी प्यार और सुख समृद्धि बढ़ती है. अगर कोई इंसान लंबे समय से बीमार है या परेशानियों से घिरा है, तो उसे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए. भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्द सुनते हैं.
शिवरात्रि के दिन किया गया दान पुण्य और भक्ति इंसान के जीवन को सही दिशा देती है. सच्चे मन से की गई प्रार्थना से रुके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं.
सावन शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि, दोनों ही दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं. बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और पूजा पूरी श्रद्धा के साथ होनी चाहिए. ऐसा करने से घर परिवार में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख पौराणिक मान्यताओं, पंचांग की जानकारियों और प्रचलित धार्मिक परंपराओं पर आधारित है. इसे केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जानकारी के रूप में पढ़ें.