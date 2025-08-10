Temple Mystery: उत्तराखंड का वो दिव्य मंदिर, जहां 'कुल-संहार' के बाद प्रायश्चित करने पहुंचे थे पांडव; महादेव ने नहीं दिए थे दर्शन
Temple Mystery: उत्तराखंड का वो दिव्य मंदिर, जहां 'कुल-संहार' के बाद प्रायश्चित करने पहुंचे थे पांडव; महादेव ने नहीं दिए थे दर्शन

Kalpa Kedar Mystery Story: महाभारत युद्ध में जीत के बाद भी पांडव कुल संहार की वजह से आत्म ग्लानि से भरे थे. इसका प्रायश्चित करने के लिए वे उत्तराखंड पहुंचे थे. वहां पर उन्होंने एक दिव्य मंदिर बनाकर महादेव की आराधना की थी. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:43 AM IST
Temple Mystery: उत्तराखंड का वो दिव्य मंदिर, जहां 'कुल-संहार' के बाद प्रायश्चित करने पहुंचे थे पांडव; महादेव ने नहीं दिए थे दर्शन

Kalp Kedar Connection with Lord Shiva and Pandavas: कल्प, समय को नापने वाली सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है. वैदिक गणित का ये शब्द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में इसी ख्याति के साथ दर्ज है. एक कल्प को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है. कल्प समय का एक ऐसा चक्र है, जिसमें चार युग 1 हजार बार दोहराए जाते हैं, तब जाकर कल्प, यानी ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है. आज की स्पेशल रिपोर्ट में कल्प को लेकर ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि ये भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर से जुड़ा है, जो बार बार आपदाओं में जमींदोज हो जाता है, फिर कुछ समय बाद ये बाहर आता है. ये मंदिर है कल्प केदार. जो उत्तरकाशी के धराली गांव में स्थित है. लेकिन 5 अगस्त को आए सैलाब में इस गांव की तस्वीर बदल गई. 80 साल पहले जमीन से बाहर निकला कल्प केदार मंदिर, इस सैलाब में फिर से जमींदोज हो गया. जी मीडिया की टीम जब इस मंदिर की जगह पहुंची, तो दृश्य दिल दहला देने वाला था.

आपदा से पहले होती थी रौनक

जिसे ये पता न हो, कि आपदा से पहले इस वीराने में भगवान शिव के नाम से कैसी रौनक हुआ करती थी, वो शायद ही ये यकीन कर पाए, यहां द्वापर युग का एक भव्य मंदिर हुआ करता था. कौन यकीन करेगा, यहां तो मंदिर के नाम-ओ निशान ही नहीं. आपदा के 4 दिन बाद जब धराली के लिए रास्ता खुला, तो जी मीडिया की टीम सबसे पहले कल्प केदार मंदिर की जगह ही गई. वहां सबकुछ दिखा लेकिन नहीं था तो बस कल्प केदार...?

मंदिर की जगह बड़ी बड़ी चट्टाने और पहाड़ों का मलबा. आपको स्क्रीन पर ये देखकर अजीब लग रहा होगा, हम जब इस स्थल पर पहुंचे,  भागीरथी के वीरान तट पर लोगों के चेहरे पर मायूसी भी देखी. अभी इसी सावन में हमने एक स्पेशल रिपोर्ट कल्प केदार मंदिर पर तैयार किया था, जब गंगोत्री धाम की यात्रा के दौरान यहां भी चहल पहल बढ़ी थी. इस यात्रा में कल्प केदार की मान्यता पंच केदार मंदिर के रूप में हैं.

एक बार फिर मलबे में दब गए कल्प केदार

ये पांच केदार मंदिरों में सबसे पहला है. भागीरथी किनारे स्थित कल्प केदार के बारे में लोगों की मान्यता है, कि ये अमर मंदिर है. ये कभी खत्म नहीं हो सकता. जैसे हजारों साल बर्फ में दबे रहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर आज तक अक्षत है, वैसा ही कल्प केदार मंदिर है.

कई बार ये भागीरथी में आई बाढ़ और पहाड़ी सैलाब की वजह से दफ्न हुआ. लेकिन हर बार जब बाहर निकला, तो बिना किसी नुकसान के. सोचिए, जो मंदिर पहले ही 10 फीट गहरे गड्ढे में था, उसके ऊपर 20 से 25 फीट मलबा भर गया हो, तब इसको कितना नुकसान हुआ होगा. लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं, मंदिर मलबे के अंदर जस का तस होगा और जल्द ही ये बाहर आएंगे. 

पहले भी 2 बार जमींदोज हो चुका है मंदिर

कल्प केदार को लेकर जो स्थानीय मान्यताएं हैं, वो स्थानीय भौगोलिक स्थिति पर आधारित हैं. हालांकि कल्प केदार मंदिर का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, लेकिन जिस तरह से उत्तरकाशी के इस उपरी क्षेत्र में आपदाएं आती हैं, सैलाब और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, उसमें किसी भी ढांचे को स्थाई नहीं माना जाता. लोग अपने रैन बसेरे भी कुछ वक्त के लिए बनाते हैं. क्योंकि इन्हें पता है, सैलाब आएगा और सबकुछ बहा ले जाएगा. लेकिन कल्प केदार मंदिर इसका अपवाद है. ज्ञात इतिहास में ये मंदिर दो बार जमींदोज हो चुका है, लेकिन जब खुदाई हुई, तो ढांचे को कोई नुकसान नहीं. ये हू ब हू अपने स्वरूप में मिला. ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है. 

कल्प केदार में 156 साल पुरानी तस्वीर

कल्प केदार का रहस्य समझने के लिए ये बेहद जरूरी तस्वीर है, क्योंकि यही एक इकलौती तस्वीर है जो शापित जैसे दिख रहे इस मंदिर का कल और आज के बीच फर्क बताती है. जो सबसे पहला और साफ दिखने वाला फर्क है वो है भागिरथी का बहाव. 156 साल पुरानी तस्वीर में जो भागीरथी मंदिर के दाईं तरफ बहती दिख रही है, वो आज 60 मीटर दूर जाकर मंदिर के बायीं ओर से बह रही है.

Ganga Jal Vastu Niyam: घर में किस तरह गंगाजल रखने से मिलता है अधिकतम लाभ? जान लें नियम वरना पछताएंगे

यानी आज मंदिर से 60 मीटर बाईं तरफ जहां उत्तरकाशी यमुनोत्री यात्रा मार्ग है, 156 साल पहले तक वहां भागीरथी बहती थी. यहां हैरान करने वाली बात ये है कि भागीरथी का मार्ग 60 मीटर बाएं से दाएं चला गया, लेकिन बीच में ये मंदिर जस का तस खड़ा रहा. 

अक्षत खड़ा रहा था केदारनाथ मंदिर

जैसे यहां से 46 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम का मंदिर जून 2013 की भीषण आपदा में बचा रह गया. लेक टूटने के बाद जो जलधारा मंदिर की तरफ बढ़ी वो मंदिर के पीछे टिके शिला की वजह से दो हिस्सों में बंट गई. उस तबाही में पूरी केदारनाथ घाटी तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर अक्षत खड़ा रहा...

स्थानीय लोग बताते हैं ऐसी ही आपदा कल्प केदार पर भी आई थी. भूस्खलन की वजह से पास के माला अवाड़ा की चोटी पर भी एक झील बनी थी, जिसके टूटने के बाद पूरी धराली घाटी तबाह हो गई. लेकिन कल्प केदार का ये मंदिर मलबे में दब कर भी बचा रह गया.

केदारनाथ जैसा ‘कल्प केदार’तो बाकी के मंदिर कैसे थे...?

ये सवाल आज भी धराली घाटी के लोगों के जेहन में खटकता है. पुरखों की प्राचीन कथाओं में जिन 240 मंदिरों का जिक्र मिलता था, वो कैसे थे और कहां गए...? इस सवाल के जवाब में कुछ निशानियां आज भी मिलती हैं. जैसे ये घड़े जैसी गढ़ी आकृति...ये ठीक उसी चट्टान से बनी है, जिस चट्टान से कल्प केदार मंदिर का निर्माण हुआ है. कुछ साल पहले ये घड़ा भागीरथी नदी की खुदाई में मिला था. ये घड़ा सिर्फ कल्प केदार से मिलते जुलते चट्टानों का परिचय नहीं देता, बल्कि इसका कनेक्शन केदारनाथ धाम के मंदिर तक को जाता है. 

ये बात पुरातात्विक शोध में भी साफ हो चुका है, जिन चट्टानों से कल्प केदार का निर्माण हुआ है, उन्हीं चट्टानों से केदारनाथ मंदिर का भी निर्माण हुआ है. और इसी चट्टान का हिस्सा ये घड़ा भी है. मंदिर शिल्प के जानकार ये भी बताते हैं, कि दोनों मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है. और दोनों का खाका त्रिकोणात्मक विग्रह शैली वाला है.

ऊंचे पहाड़ों से लाई गईं थी चट्टानें

सिर्फ शैली ही नहीं, बल्कि चट्टानों के एक होने का रह्सय भी कुछ कम नहीं. जिन चट्टानों से कल्प केदार का निर्माण हुआ है, वो मंदिर के बाई तरफ करीब 700 हजार मीटर ऊंचे पहाड़ पर आज भी मिलते हैं. ये समानता लोगों को आज भी हैरान करती हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ से मंदिर के लिए चट्टानें काटकर घाटी में कैसे लाईं गईं.

कल्प केदार और इसके निर्माण से जुड़े रहस्य के इसी मोड़ से शुरु होती है एक कहानी, जिसमें भगवान शिव हैं और महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के प्रायश्चित का कालचक्र शुरू होता है. 

भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था दिव्यास्त्र

महाभारत काल की कथा के मुताबिक कैलाश से पहले भगवान शिव का डेरा इसी धराली हर्षिल की घाटी में हुआ करता था. साधना की जगह ठीक यही थी- जहां आज कल्प केदार स्थापित है. महाभारत की कहानी के मुताबिक युद्ध से पहले अर्जुन की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने दिव्यास्त्रों के साथ अजेय होने का वरदान भी दिया था.

महाभारत में जिस तरह भगवान शिव के दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल कुलसंहार के लिए हुआ, उसे देखकर भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए, फिर कैसे भगवान शिव से मुलाकात और कैसे बना कल्पकेदार मंदिर, समझिए हमारी रिपोर्ट के इस चैप्टर में.

महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को था दुख

जैसे आज धराली में ये भागीरथी का तट सपाट दिख रहा है, द्वापर युग में भी यहां का दृश्य कुछ ऐसे ही रहा होगा.ऐसे ही दृश्य में एंट्री होती है पांडवों की, इसी तट पर बैठकर उन्होंने भगवान शिव की अराधना शुरू की. भगवान शिव ने महाभारत युद्ध में पांडवों को गोत्र संहार का दोषी पाया. लेकिन प्रायश्चित का रास्ता भी भगवान शिव के पास ही है- ये कृष्ण ने अर्जुन को बताया.

अर्जुन- हे कृष्ण, युद्ध के बाद 36 साल तक हमने राज किया, लेकिन गोत्र वध का अभिशाप दूर करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा. आप मार्ग दर्शन करें.

कृष्ण- तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं अर्जुन, लेकिन गोत्र वध के अपराध का एक ही उपाय है- भगवान शिव को प्रसन्न करना. वही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं.

प्रायश्चित के लिए पहाड़ों में निकल पड़े थे पांडव

कृष्ण के सुझाव के बाद पांचो पांडव द्रौपदी के साथ भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े. पौराणिक मान्यता के मुताबिक पांडवों की इस यात्रा में जो सबसे पहला पड़ाव बना वो धराली ही था.

धराली में शिव के होने का अनुमान पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने अपनी जयोतिष विद्या के जरिये लगाया था. सहदेव के कहने पर पांडवों ने यहां तपस्या के साथ भगवान शिव का मंदिर बनाना शुरू किया. लेकिन मंदिर का निर्माण होते होते सहदेव ने अचानक बताया- भगवान शिव तो यहां से जा चुके हैं.

कुल संहार से बहुत नाराज थे भगवान शिव

कथा के मुताबिक भगवान शिव पांडवों से इतने नाराज थे कि वो मिलना ही नहीं चाहते थे. इसलिए जहां जहां तपस्या की, वहां से वो अंतर्ध्यान हो जाते. केदारनाथ धाम तक यही सिलसिला चला. कल्प केदार में पांडवों को भगवान शिव की अनदेखी अच्छी नहीं लगी. इसलिए जब भगवान शिव चुपके से निकल गए तो पांडव निराश होकर यहां से आगे की यात्रा पर निकले. तब से लेकर अब तक यहां भगवान शिव का मंदिर और अनूठा शिवलिंग तो है, लेकिन इसकी महिमा और मान्यता दूसरे पंचकेदार धामों की तरह नहीं. 

हालांकि शिव मंदिर होने के नाते स्थानीय लोग यहां पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे ज्योतिर्लिंगों की तरह यहां कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा नहीं है. अगर इसके पीछे सरकार और देवस्थानम बोर्ड की अनदेखी भी है, तो ये समझ से परे है. अब तो खैर इसे सैलाब ने फिर से जमींदोज कर दिया है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

देविंदर कुमार

देविंदर कुमार

Kalp Kedar

