दिव्यांका त्रिपाठी के मूलांक से जानिए क्यों इन जातकों की वाणी होती है आकर्षक, बड़े कमाल के होते हैं इस तारीख को जन्में लोग!

दिव्यांका त्रिपाठी के मूलांक से जानिए क्यों इन जातकों की वाणी होती है आकर्षक, बड़े कमाल के होते हैं इस तारीख को जन्में लोग!

Divyanka Tripathi birthday Kab Hai: दिव्यांका त्रिपाठी का बर्थ डेट 14 है और इस तरह उनका मूलांक 5 हुआ. आइए जानें कि मूलाक 5 के लोग कैसे होते हैं. इनका करियर कैसा होता है और इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:51 AM IST
Divyanka Tripathi Ka Mulank
Divyanka Tripathi Ka Mulank

Divyanka Tripathi Ka Mulank Kya hai: दिव्यांका त्रिपाठी 14 दिसंबर को अपना बर्थडे मनाती है. दिव्यांका टीवी कि दुनिया की सुपरर्स्टार हैं, उन्होंने बनूं मैं तेरी दुल्हन और ये हैं मुहब्बतें सीरियल से बहुत नाम कमाया और उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई. उनकी खूबसूरती की भी खूब चर्चा की जाती है. दिव्यांका के बातचीत करने का तरीका एकदम सौम्य और आकर्षक है. 

मूलांक 5 के बारे में जानिए
ऐसे एक सवाल मन में जरूर उठता है को कि  दिव्यांका जिस तरह से बात करती हैं और आज जिस मुकाम पर हैं क्या उसके पीछे उनकी जन्म तारीख का कामल है? 14 तारीक को जन्मी दिव्यांका का मूलांक 5 हैं, तो क्या दिव्याका पर उनके मूलांक का प्रभाव है? आइए जानें दिव्यांका त्रिपाठी के मूलांक से कि नंबर 5 वाले लोग कैसे होते हैं और उनकी वाणी पर किस ग्रह का प्रभाव होता है.

कौन हैं मूलांक 5 वाले लोग 
वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, और 23 तारीख को हुई हो वे लोग मूलांक 5 के लोग है. 5 नंबर बुध ग्रह का है, यह ग्रह बुद्धि, वाणी, चंचलता और व्यापार का कारक है. बुध के प्रभाव के कारण मूलांक 5 के लोगों की वाणी आकर्षक होती है और इसी वाणी से ये लोग किसी को भी दिवाना बना सकते हैं. ये लोग बुद्धि के तेज होते हैं और इनमें चंचला हमेशा बनी रहती है. आपने ध्यान दिया होगा दिव्यांका त्रिपाठी के बोलने का लहजा बहुत सौम्य और आकर्षक है.

परिस्थितियों में ढल जाते है मूलांक 5 के लोग
मूलांक 5 के लोग किसी बात को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते हैं बल्कि जो करना होता है कर डालते हैं. ये लोग एक संतुलित जीवन जीते हैं. अपने सुख और अपने दुख को ज्यादा समय तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं. ये लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं और हर परिस्थिति में ढल जाते हैं.

मन का बात का आंकलन
दूसरों को आकर्षित करने से लेकर किसी को अपने स्वभाव से तुरंत सम्मोहित कर लेते हैं. तुरंत दोस्त बना लेते  हैं और सामने वाले की मन की बातों का सटीक आंकलन कर सकते हैं. 

पढ़ाकू होते हैं मूलांक 5 के लोग
मूलांक 5 के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं. ये कई भाषाएं जानने वाले हो सकते हैं. भगवान के तरफ से इन्हें विद्या का वरदान प्राप्त होता है. ये लोग बहुत चतुर होते हैं और धार्मिक ग्रंथों के जानकार होते हैं. कोई नया गुण या नयी चीज सीखने को उत्सुक होते हैं.

मूलांक 5 के लोगों का करियर
जिन लोगों का मूलांक 5 होता है वे लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं. इसलिए इन्हें सफलता भी जल्दी मिलती है. मूलांक 5 वाले लोग चिकित्सा, रिसर्च, लेखन, कलाकार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं.

मूलांक 5 के लोगों की लव लाइफ 
मूलांक 5 के लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं जीवन में अनेक सफलता पाते हैं लेकिन इन लोगों को बहुत बार प्यार में अनलकी देखा गया है. इनका प्रेम संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता है और पार्टनर से धोखा मिलने के आसार बने रहते हैं. मनमुटाव भी रिश्ता टूटने का कारण हो सकता है. 

मूलांक 5 के लोगों के लिए उपाय
मूलांक 5 के लोग बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करें और दूर्वा चढ़ाएं. गाय को चारा खिलाएं या गाय पालने वाले को कुछ पैसे देकर चारा खिलाने को कहें. अगर हो सके तो हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहने या बाहर निकले तो हरे रंग का रूमाल साथ रखें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Divyanka Tripathi Birthday

