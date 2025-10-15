Diwali 2025: दरवाजे से उल्टे पांव लौट जाएंगी मां लक्ष्मी! दिवाली से पहले घर से जरूर हटा दें ये 6 चीजें

Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी. दिवाली आने से पहले अधिकांश लोग अपने घरों की सफाई और सजावट में व्यस्त रहते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिवाली से पहले घर की सफाई करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. हालांकि, घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें रखना शुभ नहीं माना जाता. इन वस्तुओं के कारण घर में आर्थिक समस्याएं, बाधाएं और नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, और देवी लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसी 6 चीजें जिन्हें दिवाली से पहले घर से निकाल देना चाहिए.

जंग लगा हुआ लोहा

अक्सर घर की छत या स्टोर रूम में पुराना लोहे का सामान पड़ा रहता है, जिस पर जंग लग जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में जंग लगा लोहा रखने से शनि प्रकोप बढ़ता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. दिवाली की सफाई के दौरान इसे घर से बाहर निकाल दें.

बंद या खराब हो चुकी घड़ियां

अलमारी या दराज में लंबे समय से पड़ी बंद घड़ियां भी वास्तु दोष का कारण बन सकती हैं. घर में ऐसी घड़ियां रखने से तरक्की में बाधा आती है. इसलिए दिवाली से पहले इन घड़ियों को घर से बाहर रखना शुभ होता है.

फटे-पुराने जूते

हमारे घर में अक्सर पुराने जूते या चप्पल बिना उपयोग के पड़े रहते हैं. फटे या खराब हो चुके जूते घर में रखने से नेगेटिव एनर्जी आती है. दिवाली की सफाई के दौरान इन्हें बाहर निकालना चाहिए.

खंडित मूर्तियां

घर में रखी देवी-देवताओं की टूट चुकी मूर्तियां भी अशुभ मानी जाती हैं. इन्हें घर में रखना वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है और लक्ष्मी का वास कम कर सकता है. दिवाली से पहले इन मूर्तियों को घर से हटाना शुभ होता है.

पुराने रद्दी अखबार

पुराने अखबार या कागजात घर में रखने से वास्तु दोष बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास कम होता है. दिवाली की सफाई के समय इन पुराने अखबारों को बाहर निकालना जरूरी है.

टूटा शीशा या कांच

टूटा हुआ शीशा, क्रॉकरी या कप घर में रखना अशुभ माना जाता है. ऐसे टूटे हुए सामान से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है. दिवाली से पहले इन चीजों को घर से निकाल दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)