Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: 10 के नोट से लेकर काली गुंजा तक... दिवाली से पहले करें तिजोरी से जुड़े ये टोटके, बनेंगे महाधनवान और बरसेंगे पैसे!

Tijori Astro Remedies: तिजोरी यानी धन रखने की पेटी से जुड़े कुछ टोटके दिवाली से पहले या दिवाली के दिन करें तो धन संबंधी सभी दिक्कतों का अंत हो सकते हैं. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 08, 2025, 06:42 PM IST
Tijori Astro Remedies
Tijori Astro Remedies

Diwali 2025 Astro Tips: दिवाली पर धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और इस मौके पर तिजोरी या धन रखने वाली जगह की भी पूजा आराधना ती जाती है. ध्यान देने वाली बात है कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने और तिजोरी को हमेशा धन से भरे रखने के लिए अगर तिजोरी से जुड़े कुछ उपाया या टोटके दिवाली से पहले ही कर लें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानें दिवाली से पहले तिजोरी से जुड़े क्या टोटके उपाय करें ताकि घर में हमेशा धन की आवक बनी रहे.

काली गुंजा के दाने का उपाय
धन की वृद्धि के लिए के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के भीतर 11 काली गुंजा के दाने साफ और पवित्र करके रखें. इसे ऐसे रखे कि इस पर किसी की नजर न पड़े. इस एक उपाय को करने से धन हो धन साधक के प्राप्त होगा. साधक आने माध्यम से पैसे जाएगा.

तिजोरी जुड़े 10 रुपये के नोट का उपाय
तिजोरी में 10-10 रुपये के नोटों की गड्डी को जरूर रखें. इन नोटों के साथ कुछ पीतल और तांबें के सिक्के को भी पवित्रता से रखें. इन रुपयों और सिक्कों को धूप दीप दिखाकर पूजा करें और फिर एक नोट या सिक्का निकलकर अपनी जेब या पर्स में रखें. धन से जुड़े सभी काम सफल होंगे हर ओर से पेसों का आगमन होगा. 

तिजोरी में रखें कुछ विशेष सामग्री
दिवाली से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को या दिवाली के दिन अगर पीले कपड़े में 5 कौड़ी व कुछ धागे केसर के, हल्दी की कुछ गांठें चांदी के सिक्के को बंधकर पोटली बना लें. इसके बाद इसे तिजोरी में या धन रखने वाली जगह पर श्रद्धापूर्वक स्थान दें तो के स्थान पर रख दें तो धन से जुड़े दिक्कतों का अंत कुछ दिनों में ही होने लगेगा. इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगेंगे.

यंत्र स्थापना का करें उपाय
ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या धनदा यंत्र को अगर दिवाली के दिन या दिवाली के पहले पड़ने वाले शुक्रवार को तिजोरी के पास या पूजाघर में स्थापित करें तो यह धन को घर में आकर्षित करें. पहले दिन यंत्र की भव्य पूजा करें और फिर नियमित रूप से हर दिन पूजा पाठ करें. घर को कोई भी सदस्य पैसों की तंगी नहीं झेलेगा और हर आर्थिक परेशानी का अंत हो जाएगा. 

21 दाने रक्त गुंजा का उपाय
दिवाली से पहले पड़ने वाले शनिवार को अगर नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा बंधे और फिर इसे तिजोरी में इस तरह रख दें कि कोई इसे देख न पाए तो यह उपाय बहुत कारगर सिद्ध होगा. तिजोरी को और रक्त गुंजा को हर दिन धूप, दीप दिखाएं. नौकरी में तरक्की से लेकर व्यापार में मुनाफा के रास्ते खुल सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

