Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: अगर आप भी करते हैं बिजनेस तो जान लें दिवाली पर बहीखातों की पूजा का शुभ मुहूर्त!

Laxmi puja Muhurat: कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग हो रहा है. प्रदोषकाल में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाएगी लेकिन इस दिन बहीखातों की भी पूजा की जाएगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 20, 2025, 09:13 AM IST
Diwali 2025 Auspicious time
Diwali 2025 Auspicious time

Diwali 2025 Bahikhato Ki Puja Ka Shubh Muhurat: आज यानी 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज कार्तिक अमावस्या तिथि पर सोमवार के दिन बड़े ही भव्य तरीके से  प्रदोषकाल में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आराधना की जाएगी. इस बार दीपावली पर सोमवती अमावस्या और कई अन्य शुभ योग का संयोग हो रहा है. लक्ष्मी गणेश पूजा के मुहूर्त के बारे में तो सब जानना चाहते हैं लेकिन व्यापारियों के लिए ये जानना जरूरी है कि अपने बहीखातों की पूजा कब करें और बहीखातों की पूजा विधि क्या है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

व्यापारी वर्ग कब करेंगे बहीखातों की पूजा
लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कार्तिक अमावस्या तिथि पर शुभ मुहूर्त में की जाएगी जोकि प्रदोषकाल में होगी. इस दिन प्रदोष काल में शाम के समय 5:27 बजे से लेकर रात 8:20 बजे तक पूजा की जा सकेगी. वहीं अगर यह शुभ मुहूर्त अगर छूट जाता है या किसी कारण से पूजा नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त रात 11:10 बजे से लेकर 12:10 बजे तक होगा. वहीं, व्यापारी वर्ग घर की मुख्य लक्ष्मी पूजा के बाद अपनी बही-खाता की पूजा करेंगे. ज्योतिष अनुसार प्रदोषकाल में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर माता महालक्ष्मी की पूजा करें. जब मुख्य पूजा हो जाए तो ऑफिस, दुकान या मंदिर जातक पूजा करें. विशेषकर अगर बिजनेसमैन या दुकान चलाने वाले लोग माता महालक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेरदेव की पूजा करेंगे. पुराने साल के बहीखाते की विधिवत पूजाकर प्रणाम करेंगे और फिर उसे बदलकर नए बहीखाते पर श्रीगणेश लिखकर अगली काम शुरू करेंगें और दिवाली तक सालभर के लिए उसी खाते का इस्तेमाल करेंगे.

दिपावली पर इन मंत्रों का करें जाप
इस महामंत्र का करें जाप- ऊं श्रीं श्रीं हूं या ऊं श्रीं श्रीं कमलासिन्यै नमो नम:।
कमल ग‌ट्टे की माला से धन प्राप्ति मंत्र जाप करें- ऊं श्रीं श्रियें नम:।

