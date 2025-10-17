Advertisement
Diwali 2025: दिवाली महापर्व मनाने के लिए उल्‍टी गिनती शुरू हो गई है. घरों में साफ-सफाई, सजावट का काम जोरों पर है. बाजार में खरीदारों की भीड़ है. लेकिन लोग अब भी कंफ्यूज हैं दिवाली मनाने की असली तारीख क्‍या है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:12 AM IST
Diwali 2025 Date: पूरे देश में दिवाली का त्‍योहार बहुत उत्‍साह और धूमधाम से मनाया जाता है. महीनों पहले से लोग इस पर्व का इंतजार करने लगते हैं. कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात असंख्‍य दीपों की रोशनी से जगमग हो जाती है. इसी रात धन-समृद्धि मां लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है, ताकि पूरे साल लक्ष्‍मी जी की कृपा से जीवन में धन-सुख, वैभव बना रहे. इस साल दीपावली कब है, इसे लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय की स्थिति है कि दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाई जाएगी या 21 अक्‍टूबर को. तो यहां अपना कंफ्यूजन दूर कर लें और दिवाली की असली तारीख जान लें. 

2 दिन पड़ रही कार्तिक अमावस्‍या 

साल 2025 में कार्तिक अमावस्‍या तिथि 2 दिन व्‍याप्‍त रहने से कोई कह रहा है दीपावली 20 अक्टूबर को है तो कुछ लोग 21 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं. लोगों में मतभेद और कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर दिवाली किस दिन मनाना शुभ रहेगा. 

दिवाली कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार, इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर की शाम 5 बजकर 54 मिनट पर अमावस्‍या तिथि समापन होगा. चूंकि दिवाली की पूजन रात में करते हैं और अमावस्‍या की रात 20 अक्‍टूबर को पड़ेगी, ऐसे में 20 अक्‍टूबर को ही दिवाली मनाना शुभ रहेगा.  

दिवाली 2025 पर लक्ष्‍मी पूजा मुहूर्त 

दिवाली हमेशा प्रदोष काल में मनाना शुभ रहता है. इससे आर्थिक स्थिरता मिलती है, मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं. इस साल 20 अक्‍टूबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 46 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक मिनट तक रहेगा. वहीं दिवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. यानी कि दिवाली पर पूजा करने के लिए 1 घंटा 11 मिनट का समय मिलेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

