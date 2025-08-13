त्‍योहारों का मौसम शुरू...साल 2025 में कब मनेगी दिवाली? लक्ष्‍मी पूजा की तारीख पर फिर फंस रहा पेंच
Advertisement
trendingNow12878821
Hindi Newsधर्म

त्‍योहारों का मौसम शुरू...साल 2025 में कब मनेगी दिवाली? लक्ष्‍मी पूजा की तारीख पर फिर फंस रहा पेंच

Diwali 2025 Kab Hai : त्‍योहारों का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन हिंदुओं का सबसे बड़े त्‍याहार दिवाली अभी दूर है. आमतौर पर अक्‍टूबर-नवंबर में पड़ने वाला यह त्‍योहार साल 2025 में कब मनाया जाएगा, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्‍योहारों का मौसम शुरू...साल 2025 में कब मनेगी दिवाली? लक्ष्‍मी पूजा की तारीख पर फिर फंस रहा पेंच

Diwali 2025 Date: भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने की खुशी में दिवाली महापर्व मनाया जाता है. हर साल कार्तिक मास की अमावस्‍या को असंख्‍य दीपक जलाकर लोग दिवाली मनाते हैं. साथ ही धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा करके उनसे धन, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं. पिछले साल की तरह इस साल भी दिवाली मनाने की तारीख को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है. असमंजस से बचने के लिए जानिए दिवाली मनाने की असली तारीख क्‍या है? 

यह भी पढ़ें: लड्डू गोपाल को बेहद प्रिय हैं ये 3 राशि वाले लोग, जीवन में कभी न कभी जरूर बनते हैं करोड़पति, जीते हैं रॉयल लाइफ

2025 में दिवाली की तारीख 

पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजकर 45 मिनट पर होगा और 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर समापन होगा. चूंकि दिवाली पर्व रात में मनाया जाता है और अमावस्‍या तिथि का प्रदोष काल 20 अक्‍टूबर में होने के कारण 20 अक्‍टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाएगी. हालांकि कुछ जगहों पर लोग 21 अक्‍टूबर को दिवाली मना सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: अमीरों के घर में इस जगह पर रखा जाता है मोर पंख, धन की आती है बाढ़, हमेशा भरी रहती है तिजोरी!

5 दिन का दीपोत्‍सव पर्व 

दीपावली 5 दिन का दीपोत्‍सव पर्व होता है, जो धन तेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है. इस साल 5 दिन का दिवाली महापर्व 18 अक्‍टूबर से शुरू होकर 22 अक्‍टूबर तक चलेगा. 
धनतेरस - 18 अक्‍टूबर 2025, शनिवार 
नरक चौदस - 19 अक्‍टूबर 2025, रविवार 
दिवाली लक्ष्‍मी पूजा - 20 अक्‍टूबर 2025, सोमवार 
गोवर्धन पूजा - 21 अक्‍टूबर 2025, मंगलवार 
भाई दूज - 22 अक्‍टूबर 2025, बुधवार 

दिवाली लक्ष्‍मी पूजा मुहूर्त 

मान्‍यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्‍लू पर बैठकर भ्रमण पर निकलती हैं. इस दिन घर की सजावट करने, मां लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करने से वे घर में प्रवेश करती हैं और पूरे साल धन-समृद्धि बरसाती हैं. इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 7:08 बजे से रात 8:18 बजे तक है. वहीं प्रदोष काल शाम 5:46 बजे से रात 8:01 बजे तक रहेगा और वृषभ काल रात 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक रहेगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

diwali 2025

Trending news

SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
;