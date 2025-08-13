Diwali 2025 Kab Hai : त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है लेकिन हिंदुओं का सबसे बड़े त्याहार दिवाली अभी दूर है. आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में पड़ने वाला यह त्योहार साल 2025 में कब मनाया जाएगा, जानिए.
Diwali 2025 Date: भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने की खुशी में दिवाली महापर्व मनाया जाता है. हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को असंख्य दीपक जलाकर लोग दिवाली मनाते हैं. साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करके उनसे धन, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं. पिछले साल की तरह इस साल भी दिवाली मनाने की तारीख को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है. असमंजस से बचने के लिए जानिए दिवाली मनाने की असली तारीख क्या है?
2025 में दिवाली की तारीख
पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजकर 45 मिनट पर होगा और 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर समापन होगा. चूंकि दिवाली पर्व रात में मनाया जाता है और अमावस्या तिथि का प्रदोष काल 20 अक्टूबर में होने के कारण 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाई जाएगी. हालांकि कुछ जगहों पर लोग 21 अक्टूबर को दिवाली मना सकते हैं.
5 दिन का दीपोत्सव पर्व
दीपावली 5 दिन का दीपोत्सव पर्व होता है, जो धन तेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है. इस साल 5 दिन का दिवाली महापर्व 18 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगा.
धनतेरस - 18 अक्टूबर 2025, शनिवार
नरक चौदस - 19 अक्टूबर 2025, रविवार
दिवाली लक्ष्मी पूजा - 20 अक्टूबर 2025, सोमवार
गोवर्धन पूजा - 21 अक्टूबर 2025, मंगलवार
भाई दूज - 22 अक्टूबर 2025, बुधवार
दिवाली लक्ष्मी पूजा मुहूर्त
मान्यता है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर भ्रमण पर निकलती हैं. इस दिन घर की सजावट करने, मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से वे घर में प्रवेश करती हैं और पूरे साल धन-समृद्धि बरसाती हैं. इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 7:08 बजे से रात 8:18 बजे तक है. वहीं प्रदोष काल शाम 5:46 बजे से रात 8:01 बजे तक रहेगा और वृषभ काल रात 7:08 बजे से रात 9:03 बजे तक रहेगा.
