Diwali 2025: दिवाली पर घी का दीया जलाएं या तेल का? कैसे प्राप्त होगी मां लक्ष्मी की कृपा

Diwali 2025 Diya Tips: दिवाली का पर्व प्रकाश का पर्व है. इस पर्व पर लोग दीया जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं. पकवान बनाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को मनाया जाएगा. दिवाली के पर्व पर घर के कोने कोने में दीया जलाया जाता है और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. पूजा हो या पूरे घर में दीया जलाने की बात हो, एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर दिवाली पर कौन सा दीया जलाना शुभ होता है. तेल और घी के दीये जलाने को लेकर सभी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

घी का दीपक

हिंदू रीति-रिवाजों में शुद्ध घी का बहुत महत्व बताया गया है. वहीं बात जब दिवाली पूजा की आती है तो घी का दीपक जलाने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. पूजा में घी का दीया जलाने से देवता जल्द प्रसन्न होते हैं. इसी तरह दिवाली पर बिना मिलावट वाले शुद्ध घी का दीया जलाकर अगर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो सकता है. शुद्ध घी का दीपक जलाकर दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी को घर में आमंत्रित किया जाता है जिससे घर में मां लक्ष्मी प्रसन्नता से प्रवेश करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. वहीं, गणेश जी जीवन के हर मोड़ पर सफलता और लाभ का आशीर्वाद देते हैं. इस तरह दिवाली के मौके पर घी का दीपक जलाना अति महत्वपूर्ण है. इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और पैसों की तंगी नहीं होती है.

तेल का दीपक

दिवाली पर घर के कोने कोने में जो दीया जलाया जाता है वो ज्यादातर तेल का दीया होता है. जिन लोगों की क्षमता नहीं की वो घी का दीया पूरे घर में जलाएं तो वे लोग तेल का दीपक जलाकर दिवाली मनाते हैं. वहीं ज्यादातर घरों में तेल के दीपक सुबह और शाम नियमित रूप से जलाया जाता है. यह तेल तिल का, मूंगफली, सोयाबीन या सरसों का हो सकता है. तेल किस चीज का होगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस देवता की पूजा की जा रही है, उस हिसाब से भी तेल के दीयों को जलाया जाता है. हालांकि, जैसे सरसों के तेल से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इस तेल का दीया दिवाली पर जलाने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है. तेल का दीया जलाने से घर की सुरक्षा बढ़ जाता है और घर का शुद्धिकरण हो जाता है. ध्यान दें कि दिवाली पर लंबी लाल बाती से तेल के दीयों को जलाएं तो इसका जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.

