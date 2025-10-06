Diwali Kab hai: दिवाली का त्‍योहार अब क‍रीब ही है. कार्तिक अमावस्‍या को मनाए जाने वाले इस पर्व का इंतजार सभी को रहता है. चारों ओर सजावट और रोशनी होती है, जो जिंदगी को भी रोशन करती मालूम होती है. दिवाली के कई दिन से पहले साफ-सफाई शुरू हो जाती है. फिर सजावट और शॉपिंग का दौर शुरू होता है. वहीं कार्तिक अमावस्‍या की रात को धन की देवी मां लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. 5 दिन का यह दीपोत्‍सव पर्व 18 अक्‍टूबर से शुरू हो रहा है लेकिन दिवाली किस दिन मनाई जाएगी इस पर लोगों में कंफ्यूजन है.



साल 2025 में दिवाली कब मनेगी?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 03 बजकर 44 मिनट से होगी और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को 05 बजकर 54 मिनट पर समाप्‍त होगी. चूंकि दिवाली की पूजा रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है इसलिए दिवाली 20 अक्‍टूबर को मनाना ही उचित होगा.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है. उन्‍हें फल, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है. पूजा में सोने-चांदी के सिक्‍के, धन की पूजा की जाती है. 16 दीपक जलाए जाते हैं. साल 2025 में दिवाली पर लक्ष्‍मी पूजा करने के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं.

दिवाली पर लक्ष्‍मी पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त - शाम 05 बजकर 46 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक.

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त - शाम 07 बजकर 08 मिनट से रात 08 बजकर 18 मिनट तक.

दिवाली लक्ष्‍मी पूजा का निशिता काल मुहूर्त - रात 11 बजकर 41 मिनट से मध्‍यरात्रि 12 बजकर 31 मिनट तक है.

दिवाली पर लक्ष्‍मी पूजा की सामग्री

भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा, लाल रंग का कपड़ा, पंचामृत, शुद्ध जल/गंगाजल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र, फूल, माला, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, खील, बताशे, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, मिठाई, चांदी के सिक्के, मिट्टी के दीये, तेल/घी, कलश आदि.

