Diwali 2025: दिवाली पर चुपचाप कर लें कौड़ियों के आसान टोटके, बरसेगा इतना पैसा कि तिजोरी में नहीं बचेगी जगह!

Diwali 2025 Kaudi Ke Upay: हिंदू पंचांग अनुसार 20 अक्टूबर 2025 को दिवाली पर्व इस साल मनाया जाएगा. इस त्योहार को कृष्ण अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है, इस तिथि पर राम जी चौदह वर्ष के वनवास से घर लौटे थे जिनके स्वागत में पूरी अयोध्या को दीप जलाकर जगमग कर दिया गया था. दीपावली उत्सव पर लक्ष्मी गणेश पूजा का विशेष महत्व है. अगर रात के समय लक्ष्मी पूजा करें और इस दौरान कुछ विशेष उपाय करें तो मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी. विशेषकर कौड़ियों के टोटके करें तो मां लक्ष्मी घर को कभी छोड़कर नहीं जाएंगी. आइए इस कड़ी में कौड़ियों के उपाय जानें.

हाथ की मुट्ठी में 5 कौड़ियों को बंद करें

दीपावली की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें और इसी दौरान हाथ की मुट्ठी में 5 कौड़ियों को बंद कर धन प्राप्ति की कामना मन में दोहराएं और फिर माता लक्ष्मी को चढ़ा दें तो मां लक्ष्मी मनोकामना को जल्द पूरी करेंगी.

5 पीली कौड़ी और 9 गोमती चक्र का उपाय

मां लक्ष्मी और गणेशजी की पूजा करते समय 5 पीली कौड़ी और 9 गोमती चक्र को एक थाली में रखें और फिर उनकी भी माता के संग ही विधि विधान से पूजा करें, इसके बाद अगले दिन कौड़ियों को और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें. इसके बाद इसे तिजोरी में रखें या वहां जहां पर पैसे रखे जाते हैं तो घर में सुख-समृद्धि की आवक बनी रहेगी व पैसों की तंगी नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तुलसी से जुड़ा कौड़ियों का उपाय

घर में सामान्य रूप से तुलसी पूजा तो की जाती है लेकिन दिवाली के दिन तुलसी पौधे की महत्ता बढ़ जाती है. पवित्र और पूजनीय पौधा तुलसी के बाद अमावस्या तिथि पर सुबह के समय ही एक कौड़ी रख दें और तुलसी पौधे के साथ ही कौड़ियों की भी हर दिन विशेष पूजा अर्चना करें. इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी. घर में खानपान की कमी नहीं होगी.

धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा

घर में समृद्धि बनी रहे इसके लिए धनतेरस पर धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करें और फिर 11 कौड़ियों को पूजा में रखकर उनकी भी पूजा करें.अब इन्हें लाल कपड़े में बांधें और फिर घर के मुख्य प्रवेश द्वारा पर लटकाएं. इससे घर में माता लक्ष्मी एक बार आ जाएंगी तो जाएंगी नहीं. घर के सभी सदस्यों के भौतिक सुख में वृद्धि होगी और बिजनेस संबंधी सभी कार्य सफल होंगे. घर में दरिद्रता या आर्थिक तंगी का कभी वास नहीं होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Guru Vakri 2025 Rashifal: गुरु बृहस्पति वक्री होकर 4 राशि वालों की बदलेंगे किस्मत, पैसों की होगी भरमार!

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: संतान प्राप्ति का मिलेगा आशीर्वाद, नहीं रह जाएगी कोई मनोकामना अधूरी, करें छठ पूजा पर ये अचूक उपाय!