Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: 11 काली मिर्च कर देंगी चमत्कार, दिवाली की रात इसके अचूक टोटके कर पाएं धन और अच्छी सेहत का आशीर्वाद!

Diwali 2025 Ke Totke: मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि यानी दिवाली की रात को अगर काली मिर्च का टोटका करें तो धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी और जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाएगा. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 07:34 AM IST
Diwali ke Totke
Diwali ke Totke

Diwali 2025 Ke Upay: हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर बड़े ही भव्य तरीके से दीपावली का त्योहार मनाने का विधान है. इस पर्व पर घर के कोने कोने में दीयों को जलाकर प्रकाश फैलाया जाता है. इस रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना की जाती है. कार्तिक अमावस्या तिथि पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से दुखों, संकटों और रोगों का जीवन से अंत होता है और घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है.दिवाली की रात अगर काली मिर्च के कुछ चमत्कारी उपाय करें तो मां लक्ष्मी की कृपा पायी जा सकती है. कुछ खास और प्रभावशाली उपाय टोटके के बारे में आइए जानें. 

11 काली मिर्च के उपा.
दिवाली की रात 11 काली मिर्च लें और परिवार के एक एक सदस्य के सिर से सात बार उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉक में वारें. दक्षिण दिशा में  घर से बाहर फेंकें और पलटकर न देखें.घर से नकारात्मकता दूर होगी और शत्रु शांत होंगे. घर के किसी भी सदस्य को पैसों की तंगी नहीं होगी.

11 काली मिर्च और 11 रुपये का टोटका
दिवाली की रात को 11 काली मिर्च और 11 रुपये काले कपड़े में बांधें और इसे गरीब को दे दें. अगर किसी को दे न सकें तो शनि मंदिर में रख आएं. शनि दोष का प्रभाव खत्म होगा और घर में पैसे की आवक बढ़ेगी.

सात काली मिर्च का उपाय
दिवाली का रात को सात काली मिर्च लेकर उस व्यक्ति से वारें जिसे नजर लगी हो. इसके बाद इस काली मिर्च को आग में जला दें. बुरी से बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी.

दिवाली की रात करें कुछ और उपाय
पीपल के पत्ते का उपाय 
दीपावली की रात को लाल चंदन से 'ॐ' पीपल के पत्ते पर लिखकर तिजोरी में रखें. यह पुराना और कारगर टोटका करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं. धन वृद्धि के साथ ही सुख-शांति की प्राप्ति भी हो सकती है.

सिक्का और सुपारी का उपाय
दीवाली की पूजा के समय चांदी का सिक्का, सुपारी और गुलाब की 11 पंखुड़ियां एक लाल कपड़े में बांधकर मां लक्ष्मी को चढ़ा दें और फिर दूसरे दिन पोटली को तिजोरी में स्थापित करें. इससे घर में धन-धान्य  बना रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी.

चांदी के सिक्के का उपाय
दीपावली पर लक्ष्मी-गणेश की पूजा तो करें ही, इसके साथ धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा भी करें और उन्हें चांदी का सिक्का चढ़ाएं. इस चांदी के सिक्के को तिजोरी में रखें. इस टोटके को करना अति शुभ सिद्ध हो सकता है. घर में धन रुकेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए गुरुिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

