Hindi Newsधर्म

Diwali 2025 Shubh Muhurat: दीवाली की रात मां लक्ष्मी की पूजा के लिए क्या है शुभ मुहूर्त, माता के मंत्र भोग और पूजा विधि की यहां है पूरी जानकारी!

Diwali 2025 know Laxami Puja Shubh Muhurat: आज पूरा देश दिवाली का पर्व उत्साह के साथ मना रहा है. आज घर घर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाएगी. ऐसे आइए जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि भोग आदि जानकारी के बारे में विस्तार से.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:00 AM IST
Diwali 2025
Diwali Muhurat Lakshmi Pooja 2025: आज पूरा देश दिवाली का उत्सव मना रहा है. शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश की की पूजा आराधना की जाएगी. अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है. 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक अमावस्या तिथि पर दिवाली पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है. इस बार दिवाली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए कितना समय मिलेगा, शुभ मुहूर्त क्या है, मंत्र, भोग और पूजा विधि क्या है, इन सभी जानकारियों को एक साथ हम इस कड़ी में जानें.

दिवाली पर पूजा का पूजन मुहूर्त (Diwali 2025 Shubh Muhurat)
दिवाली पर 20 अक्टूबर को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 07:08 बजे से लेकर रात 08:18  तक है. पूजा के लिए 01 घण्टा 11 मिनट का समय मिलेगा. अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को शाम 03:44 बजे शुरू होगी और अक्टूबर 21, 2025 को शाम के 05:54 बजे तिथि का समापन हो रहा है.

दीपावली पूजन के नियम (Diwali 2025 Puja Vidhi)
सुबह उठकर स्नान करें.
शाम में भी स्नान कर पूजा के समय साफ व नए कपड़े पहने, वस्त्र पहनें. काले रंग के कपड़े न पहनें. 
पूजा से पहले पूरे घर की सफाई करें और गंगाजल छिड़कर पूजा स्थल को पवित्र करें.
पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की नई मूर्ति स्थापित करें.
भगवान गणेश की मूर्ति मां लक्ष्मी की दाईं ओर स्थापित करें. 
चावल या गेहूं के ऊपर मिट्टी या तांबे के कलश को रखें. 
पूजा से पहले पूरे घर में दीया जलाएं, मुख्य द्वार पर अखंड दीया जलाना अति शुभ होगा.
पूजा में मां को उनका प्रिय भोग चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें. 
अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें और भूल चूक के लिए क्षमा मांगे.

दिवाली पर मां लक्ष्मी के प्रिय भोग करें अर्पित
सिंघाड़े का भोग. 
नारियल, ईख, अनार का भोग.
पीले रंग की मिठाई का भोग.
केसर के खीर का भोग.
खीर में काजू, किशमिश, मखाने का भोग.
सुपारी, गोंद, मिश्री और गुलाब जल वाला पान का भोग, मीठा पान का भोग.

दिवाली पूजा के लिए मां लक्ष्मी के मंत्र
मां लक्ष्मी के मंत्र
या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी॥
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

मां लक्ष्मी के मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।

और पढ़ें- Vaibhav Lakshmi Rajyog: दिवाली पर बन रहे वैभव लक्ष्मी राजयोग से 4 राशि वालों की खुल जाएगी किस्मत, मिट्टी छूकर सोना करेंगे जातक!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2025: मंगल के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, इन 4 राशिवालों के जीवन में बढ़ेगा प्रेम और मिलेगा अथाह पैसा, जातकों के सौंदर्य में लगेगा चार चांद!

