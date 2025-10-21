Advertisement
Diwali 2025: अगर आप भी कर रहे हैं 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली की लक्ष्मी पूजा, तो जान लें अपने शहर अनुसार शुभ मुहूर्त!

Diwali 2025 Laxmi Puja Muhurat According to city: दिवाली पूजा के लिए 21 अक्टूबर 2025 को  क्या शुभ मुहूर् रहने वाला है और किस शहर में कितने बजे पूजा की जाएगी. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:07 AM IST
Diwali 2025 Laxmi Puja Muhurat: वैसे तो दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को बड़े ही धूमधान से मनाया गया लेकिन पंचांग अनुसार दिवाली पर्व पर लक्ष्मी देवी की पूजा इस साल कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर 2025 को किया तो कुछ घरों में 21 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा की जाएगी. 21 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा आराधना भक्त करेंगे. इसके बाद घर में दीये भी जलाएंगे. प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो वहीं निशिता काल में भी दिवाली पूजा करने का विधान है. इस साल 21 अक्टूबर के लिए दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है आइए जानें.

दिवाली पर 21 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 2025 (Diwali Laxmi Pujan Muhurat 21 October 2025)
अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर को 03:44 बजे से शुरू होगी.
अमावस्या तिथि का समापन 21 अक्टूबर 2025 को शाम के 05:54 PM बजे होगी.
लक्ष्मी पूजन मुहूर्त शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक
लक्ष्मी पूजन निशिता काल मुहूर्त- रात 11:36 से देर रात 12:25 तक
प्रदोष काल शाम 05:50 बजे से 08:18 बजे तक
सिंह काल रात 01:4 से देर रात 03:52 तक

दिवाली पर 21 अक्टूबर 2025 को शहर अनुसार लक्ष्मी पूजा मुहूर्त(Diwali 2025 Puja Time)
पुणे में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
नई दिल्ली में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
नोएडा में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
लखनऊ में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
गुरुग्राम में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
चेन्नई में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
हैदराबाद में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
मुम्बई में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
बेंगलुरु में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.
अहमदाबाद में शाम 05:50 बजे से 05:56 बजे तक.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

